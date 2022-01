Apple TV+ produrrà un film sulla Formula 1 con Brad Pitt

Apple TV+ produrrà un film sulle corse di Formula 1 con Brad Pitt. Di fatto, il giornale Deadline riporta che l'OEM di Cupertino è vicino alla chiusura di un accordo per un film di corse con il noto attore protagonista di Troy. Non è chiaro se la Formula 1 sarà ufficialmente coinvolta nel progetto, sebbene sia stato coinvolto lo stimato pilota di F1 britannico Lewis Hamilton.

Cosa sappiamo sul nuovo film di Apple TV+?

La pubblicazione afferma che l'accordo previsto dovrebbe essere di 130 milioni di dollari, una cifra enorme che è diventata in qualche modo la norma per le migliori offerte di film di recente mentre gli streamer combattono per i migliori contenuti.

La notizia segna la seconda partnership di Apple con Brad Pitt. La star di Hollywood è già legata a un altro progetto di Apple TV+ ad alto budget, che vedrà Brad Pitt e George Clooney come faccendieri solitari.

Per il film sulle corse, Deadline afferma che il film mostrerà Pitt come un pilota in pensione che decide di allenare un pilota più giovane alla vittoria, per un ultimo tentativo di gloria. Il film sarà diretto da Joseph Kosinski, regista del prossimo film di Top Gun.

Apple Original Films ha accumulato almeno una dozzina di commissioni di alto profilo nell'ultimo anno, mentre Apple TV+ aumenta i suoi contenuti originali in cantiere. Uno dei film della mela più prestigiosi e più costosi è “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, che probabilmente sarà presentato in anteprima entro la fine dell'anno. Se invece cercate delle serie TV degne di nota nella piattaforma, vi segnaliamo “Ted Lasso”, “The Morning Show” e “See” con Jason Momoa.