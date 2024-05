Apple TV+ GRATIS 3 mesi: scopri se il tuo dispositivo è incluso

Apple TV+ sta regalando 3 mesi gratis di abbonamento a tantissimi utenti. Questo servizio di streaming ti permette di guardare tutte le produzione Apple Original. Tra queste trovi serie TV originali pluripremiate dalla critica, film drammatici e commedie, documentari incredibili, tanti programmi per bambini e nuove uscite ogni mese. Scopri se il tuo dispositivo è compatibile con la promozione in corso.

Puoi guardare questo servizio sull’app Apple TV che trovi già installata sui tuoi dispositivi di Casa Cupertino. Devi solo aprirla per entrare in un mondo ricco di intrattenimento tra film, serie e programmi. Inoltre, puoi anche guardarlo su dispositivi mobili Android, smart TV delle marche più famose e diffuse e sui televisori compatibili con AirPlay. Insomma, hai davvero un’applicazione multi-device a tua completa disposizione.

Apple TV+: quali dispositivi hanno 3 mesi gratis

Apple TV+ ha predisposto che alcuni utenti possano accedere al suo ricco catalogo per ben 3 mesi gratis, senza dover pagare nulla. Scopri se il tuo dispositivo è compatibile con la promozione in corso. Valida fino al 25 giugno 2025, ma soggetta a proroga, è disponibile per tutti coloro che hanno acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV.

Per sfruttarla devi avere già un abbonamento attivo e non è cumulabile con Apple One o altre prove gratuite e promozioni del servizio di streaming in oggetto. Una volta terminato il periodo di prova l’abbonamento continuerà a soli 9,99€ al mese e si rinnoverà automaticamente finché non viene disdetto. Puoi anche disdirlo prima del termine dei 3 mesi gratuiti continuando a sfruttarlo fino al giorno del termine.

Il ricco catalogo di contenuti ti terrà incollato davanti allo schermo. Sono tanti i titoli disponibili. Tra l’altro puoi condividere l’abbonamento con la tua famiglia grazie al piano dedicato proprio a questo. Insomma, tantissimo intrattenimento ti sta aspettando gratis per 3 mesi se hai acquistato un dispositivo compatibile con la promozione di Apple TV+.