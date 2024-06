Apple TV+ OGGI è tua con 3 mesi GRATIS: scopri come

Apple TV+ è il servizio streaming live e on demand di Casa Cupertino. Il suo ricco catalogo include tantissimi contenuti tra serie TV, film, documentari ed eventi sportivi. Tutto questo con tantissimi nuovi titoli Apple Original ogni mese da goderti da solo o in famiglia. Il tuo intrattenimento ottiene una bella spinta con questo abbonamento. Tra l’altro oggi è tua in regalo. Scopri se hai diritto a 3 mesi gratis.

Si tratta di un’ottima occasione che può davvero fare la differenza. Questa offerta non è disponibile per chi ha già un abbonamento attivo al servizio, ma solo ai nuovi account. Inoltre, è valida per tutti coloro che hanno acquistato un nuovo dispositivo Apple come iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Cosa stai aspettando? Se sei tra questi assicurati i tuoi 3 mesi gratis senza rinunciare a nulla.

Apple TV+: 3 mesi gratis ti stanno aspettando

Sappi che oggi puoi riscattare 3 mesi gratis di Apple TV se hai acquistato un nuovo dispositivo di Casa Cupertino e sei un nuovo utente che non è mai stato abbonato a questa piattaforma di streaming live e on demand. Oltre a tantissimi contenuti speciali, hai anche la migliore qualità di immagini e suono. Infatti, puoi vedere in 4K HDR e immergerti nell’audio spaziale! Niente male vero? Scopri se hai diritto a 3 mesi gratis.

L’app multi-device è disponibile per tantissimi dispositivi e sistemi operativi. Puoi installarla e gustarla su Apple TV, iPhone, iPad, Mac e AirPlay. Tuttavia, è anche compatibile su smart TV o dispositivi per lo streaming oltre che per Android. Scopri tutto quello che il suo ricco catalogo ha da offrire al tuo intrattenimento di qualità. Avrai solo l’imbarazzo della scelta grazie a tantissime novità in arrivo ogni mese per aumentare ancora la tua libertà di scelta su cosa guardare.