Apple TV+: i migliori film del 2024

Apple TV+ offre un ricco catalogo di titoli a disposizione di tutti gli abbonati. Grazie a questo abbiamo potuto godere dei migliori film del 2024, ancora disponibili.

Vediamo quali sono i migliori film del 2024, ancora disponibili sulla piattaforma. Tra questi emergono i fantastici Fly Me to the Moon, Wolfs – Lupi solitari e il recentissimo Karaoke a Natale Ghosted.

Apple TV+: quali sono i migliori film del 2024

Ecco i migliori film del 2024 su Apple TV+.

Fly Me to the Moon

Genere: Commedia romantica

Una giovane truffatrice decide di ingannare un ricco uomo d’affari fingendo di essere una pilota. Mentre il suo piano si complica, si ritrova coinvolta in un’avventura inaspettata che la porta a riconsiderare le sue scelte di vita e a scoprire l’amore in luoghi imprevisti. Wolfs – Lupi solitari

Genere: Thriller, Azione

Un gruppo di agenti speciali, noti come “Lupi”, viene riunito per una missione ad alto rischio. Ognuno con un passato tormentato, devono mettere da parte le loro differenze per sventare una minaccia globale, in un’avventura che mette alla prova la loro lealtà e abilità. Carpool Karaoke a Natale

Genere: Speciale musicale

Una versione festiva del popolare format, dove celebrità e musicisti si uniscono per cantare canzoni natalizie in auto. Lo speciale combina momenti divertenti, conversazioni sincere e performance musicali, creando un’atmosfera gioiosa e celebrativa. Ghosted

Genere: Commedia d’azione, Romantico

Un uomo comune si innamora di una donna che si rivela essere un’agente segreto. Improvvisamente catapultato in un’avventura internazionale, deve imparare a navigare il pericoloso mondo dello spionaggio mentre cerca di conquistare il cuore della sua amata. The Family Plan

Genere: Commedia d’azione

Un ex assassino, ora padre di famiglia suburbano, vede il suo passato tornare a perseguitarlo. Costretto a fuggire con la famiglia ignara, trasforma un viaggio on the road in una missione di sopravvivenza, cercando di proteggere i suoi cari e mantenere segreta la sua vera identità. Blitz

Genere: Drammatico, Storico

Ambientato durante il Blitz di Londra nella Seconda Guerra Mondiale, il film segue le vite intrecciate di civili e soccorritori mentre affrontano i bombardamenti notturni. Una storia di resilienza, coraggio e speranza in uno dei periodi più bui della storia britannica. Napoleone

Genere: Biografico, Storico

Un’epica esplorazione della vita di Napoleone Bonaparte, dalla sua rapida ascesa al potere alle sue conquiste militari e politiche. Il film si concentra anche sulla sua relazione tumultuosa con l’imperatrice Giuseppina, offrendo uno sguardo intimo sull’uomo dietro la leggenda. The Instigators

Genere: Commedia, Crimine

Due ladri maldestri si trovano coinvolti in una rapina andata male. In fuga dalla polizia e da criminali più pericolosi, formano un’improbabile alleanza con il loro terapista. Insieme, intraprendono un’avventura rocambolesca per ripulire i loro nomi e trovare la redenzione. Argylle

Genere: Spionaggio, Azione

Una scrittrice di romanzi di spionaggio scopre che le trame dei suoi libri riflettono eventi reali del mondo dello spionaggio internazionale. Improvvisamente coinvolta in un’avventura globale, deve usare la sua conoscenza della finzione per navigare nel pericoloso mondo reale delle spie. Greyhound: il nemico invisibile

Genere: Guerra, Drammatico

Basato su eventi reali della Seconda Guerra Mondiale, il film segue un capitano della Marina statunitense alla sua prima missione di comando. Deve guidare un convoglio alleato attraverso l’Atlantico, proteggendolo dagli attacchi dei sottomarini tedeschi in un’intensa battaglia navale. Sharper

Genere: Thriller, Crimine

Un intricato gioco di inganni e truffe si svolge tra le élite di New York. Il film segue diversi personaggi le cui motivazioni e lealtà si intrecciano in un complesso schema di manipolazione, dove nulla è come sembra e tutti hanno qualcosa da nascondere. Finch

Genere: Fantascienza, Drammatico

In un mondo post-apocalittico, un ingegnere di robotica e il suo cane intraprendono un pericoloso viaggio con un robot che ha creato per prendersi cura del cane dopo la sua morte. Un’esplorazione toccante del significato di essere umani e dell’importanza dei legami. Tetris

Genere: Biografico, Thriller

La vera storia di come il videogioco Tetris è diventato un fenomeno globale. Il film segue le avventure di un imprenditore americano che si trova coinvolto in una corsa contro il tempo e le tensioni della Guerra Fredda per assicurarsi i diritti del gioco. Luck

Genere: Animazione, Avventura

Una giovane sfortunata scopre un mondo segreto dove creature magiche creano la buona e la cattiva sorte per l’umanità. In un’avventura per cambiare la sua fortuna, impara importanti lezioni sul valore della perseveranza e dell’amicizia. Emancipation – Oltre la libertà

Genere: Storico, Drammatico

Basato su una storia vera, il film segue un uomo schiavizzato che fugge attraverso le paludi della Louisiana per raggiungere la libertà. Un potente racconto di sopravvivenza, resistenza e la lotta per la dignità umana durante uno dei periodi più bui della storia americana.

