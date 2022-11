Apple TV+ e Music: come avere 3 mesi GRATIS con Xbox Game Pass

Gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate possono adesso riscattare un nuovo premio: 3 mesi di prova gratuita di Apple TV+ e Apple Music.

L’offerta, attiva a partire da oggi, permette ai membri Ultimate di provare gratuitamente il servizio di streaming della casa di Cupertino, che include diversi film, serie TV e show pluripremiati. Oltre a questo, è garantita la prova della piattaforma che include oltre 100 milioni di canzoni, playlist curate da esperti e molto altro ancora.

Come attivare i 3 mesi gratis di Apple TV+ e Apple Music con Xbox Game Pass Ultimate

La promozione è riservata agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate che non possiedono un abbonamento attivo ad uno o ad entrambi i servizi. Per ricevere il proprio codice da riscattare, basta aprire la sezione “Ricompense” che trovi sulla tua console Xbox o sull’app Xbox presente su PC Windows.

Hai tempo fino al 31 marzo 2023 per richiedere il premio: naturalmente, è necessario prima di tutto essere abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Nel caso non lo fossi, puoi sfruttare le offerte Amazon sulle ricariche per avere subito accesso ad un catalogo di oltre 100 giochi, un abbonamento EA Play e una iscrizione Xbox LIVE Gold tutto compreso nel prezzo.

Con Apple TV+ hai accesso a produzioni pluripremiate come Ted Lasso, Shantaram, See, Mytiq Quest, Bad Sisters e Severance.

