Apple TV+: con questo trucchetto ricevi 3 mesi gratis

Hai intenzione di acquistare un nuovo dispositivo Apple? C’è un “trucchetto” che ti permetterà di ricevere ben 3 mesi di abbonamento gratuito ad Apple TV+ semplicemente con l’acquisto di un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Questa promozione è valida soltanto fino al 30 giugno 2024, perciò se hai tutti i requisiti ti consigliamo di approfittarne prima che scada.

Cosa devi sapere sull’offerta Apple

L’offerta è semplice e allettante: acquista un dispositivo idoneo e ricevi 3 mesi gratis di Apple TV+. Tuttavia, ci sono alcune condizioni da rispettare:

L’offerta è valida solo per chi non ha già un abbonamento attivo ad Apple TV+

attivo ad Apple TV+ Non è cumulabile con Apple One o altre promozioni gratuite di Apple TV+

con Apple One o altre promozioni gratuite di Apple TV+ Solo un’offerta può essere utilizzata per gruppo “In famiglia” , a prescindere dal numero di dispositivi che sono stati acquistati

, a prescindere dal numero di dispositivi che sono stati acquistati Non puoi usufruire di questa offerta se tu o la tua famiglia avete già beneficiato di Apple TV+ gratis in seguito a offerte simili

Per attivare i 3 mesi di prova gratuiti dovrai, innanzitutto, aver acquistato recentemente un nuovo iPhone, iPad, Mac e Apple TV, da Apple o un rivenditore autorizzato. Dopodiché verifica che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione, configuralo e accedi con il tuo ID Apple. Infine, ti basterà aprire l’app di Apple TV+ per usufruire della promozione: segui le istruzioni per attivare i 3 mesi di prova gratuita. Avrai tempo fino a 3 mesi dopo la configurazione del dispositivo.

Esplora il ricco catalogo di Apple TV+ gratuitamente per 3 mesi con il tuo nuovo dispositivo Apple: assicurati di rispettare tutte le condizioni per attivare l’offerta entro il 30 giugno, giorno in cui scadrà ufficialmente e non sarà più disponibile.