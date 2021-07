Sony ha stretto un rapporto di collaborazione con la casa di Cupertino, per regalare 6 mesi di abbonamento ad Apple TV+ ai possessori di PlayStation 5. Il servizio di video streaming è disponibile sulla console next-gen tramite l'apposita applicazione.

Per sfruttare l'interessante promozione occorre accedere allo store Sony dalla propria PS5 e scaricare l'app Apple TV, non è necessario essere abbonati a PlayStation Plus e non si è soggetti ad alcun vincolo contrattuale. Una volta avviata l'applicazione, comparirà a schermo la possibilità di accedere al servizio in maniera del tutto gratuita per ben 6 mesi.

È necessario fare il log-in con il proprio ID Apple o creare un nuovo account per accedere al catalogo in streaming. Ricordiamo che TV+ offre un catalogo ricco di film e serie TV, dai grandi classici fino alle produzioni originali pubblicate in esclusiva sulla piattaforma Apple.

Sul sito PlayStation è disponibile la guida ufficiale per approfittare della promozione, con tutte le condizioni da rispettare e una dettagliata pagina FAQ.

App