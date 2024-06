Apple TV 4K (64 GB): l'accessorio che non può mancare a casa tua

Se possiedi un set di prodotti della mela e stai cercando un gadget per l’intrattenimento multimediale per il tuo salotto, non puoi non prendere in considerazione l’idea di acquistare la Apple TV 4K (2022) che, nella sua iterazione con 64 GB di memoria interna costa soltanto 159,00€ grazie alle offerte folli di Amazon. L’IVA è inclusa nel costo del prodotto e avrai accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; vediamoli insieme nell’articolo completo. Fra le altre cose avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi se prenderete questo gadget dal noto portale di e-commerce americano. Fate presto perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà la promozione dedicata.

Apple TV 4K (2022): ecco perché comprarla

In prima istanza dobbiamo segnalarvi che la consegna avverrà rapidamente in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Amazon Prime. In alternativa potrete farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. C’è la possibilità di usufruire del reso gratuito entro quattordici giorni in caso di eventuali problematiche ma non finisce qui. Si può beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella di due anni con il rivenditore, valida via chat o via telefono.

Apple TV 4K (2022) è un gadget spettacolare, perfetto per l’intrattenimento multimediale domestico. Ha 64 GB di memoria, un processore Apple Bionic A15 con modem Wi-Fi al seguito, presenta tantissime porte per la connettività sulla back cover e ha il telecomando Siri Remote perfetto per navigare nel sistema operativo tvOS anche con la voce mediante comandi vocali, appunto. A soli 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potete lasciarvi sfuggire questo prodotto della mela. Fate presto, dunque: è un best buy.