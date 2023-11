Apple TV 4K (128 GB): l'accessorio che non deve mancare a casa tua

Un accessorio che non può mancare nei vostri salotti, in casa vostra, nelle aree relax, nelle camere da letto, è sicuramente la Apple TV 4K, un dispositivo per l’intrattenimento multimediale che assicura prestazioni ineccepibili in qualsiasi ambito. Inoltre è assolutamente versatile; consente di vedere film e serie TV tramite le varie app di streaming on demand, consente la condivisione dello schermo dal proprio iPhone, iPad o Mac che sia, ma non solo. Questo gadget serve anche per rendere “smart” le vecchie TV e può anche esser utilizzato come console da gaming. La versione di ultima generazione, con 128 GB di memoria interna, costa solo 189,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Apple TV 4K: ecco perché devi averla

La nuova Apple TV supporta ovviamente la risoluzione 4K e l’HDR (High Dynamic Range), uno standard che offre una qualità delle immagini incredibilmente nitida e dettagliata, insieme a una gamma di colori più ampia e realistica. Questo significa che potrete godervi i vostri film, programmi TV e contenuti in streaming preferiti con una qualità visiva eccezionale. A bordo avrete ben 128 GB di memoria interna; in poche parole, potrete scaricare un gran numero di app, giochi e contenuti senza preoccuparvi di rimanere senza spazio. Sotto la scocca è alimentata da un processore A15 Bionic, lo stesso chip utilizzato nei dispositivi iPhone di fascia alta (iPhone 13 Pro, iPhone 14 e così via).

L’esperienza di utilizzo sarà sempre fluida e reattiva, e ti permetterà di passare agevolmente tra le app e di godere di giochi e contenuti in streaming senza lag o interruzioni. Non di meno, avrete accesso ad una vasta gamma di app disponibili sull’App Store. Potrete accedere a servizi di streaming come Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video e molti altri direttamente sulla vostra Apple TV. Inoltre, avrete la possibilità di scaricare giochi, app di fitness, per la cucina e molto altro ancora. Volendo, potete anche usare questo accessorio per giocare e potrete anche collegarci dei controller esterni. Infine, è dotata del controllo vocale integrato di Siri, l’assistente virtuale di Apple. A soli 189,00€ non potete non averla: acquistatela immediatamente da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.