Apple TV 4K (128 GB): l'accessorio che devi avere

Oggi ti parleremo di un gadget di casa Apple che è in grado di trasformare completamente il tuo salotto in un cinema di prima classe; non puoi perdere l’occasione di acquistare la Apple TV 4K che su Amazon la trovi ad un prezzo speciale di soli 189,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in questione ha ben 128 GB di spazio interno, così avrai sempre un’esperienza di intrattenimento senza precedenti direttamente nel comfort della tua casa. Se sei interessato/a all’acquisto, affrettati: non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano.

Apple TV 4K: ecco perché comprarla

Iniziamo la disamina parlandovi della qualità che è in grado di farti provare: la Apple TV 4K supporta la risoluzione 4K e l’High Dynamic Range (HDR). Grazie al processore A12 Bionic integrato, fornisce perfino prestazioni rapide, fluide e senza interruzioni così sarai in grado di navigare tra le app, avviare lo streaming dei contenuti e giocare ai tuoi videogame preferiti con una reattività immediata e senza lag. Con 128 GB di spazio di archiviazione, avrai tantissimo ampio spazio per scaricare e conservare le tue app, giochi, film e programmi TV preferiti. Non dovrai più preoccuparti di nulla. E poi, con l’acquisto di questo prodotto, avrai accesso esclusivo ad Apple TV+, la piattaforma di streaming dell’azienda.

Grazie al telecomando Siri Remote potrai disporre sempre di un controllo intuitivo e intelligente della tua Apple TV 4K; sarai in grado di dare comandi tramite l’assistente vocale, così potrai cercare film, controllare la riproduzione, regolare il volume e molto altro ancora senza alzare un dito. È infine compatibile con HomeKit, il sistema di domotica della compagnia di Cupertino. E la buona notizia è che puoi portarti a casa la Apple TV 4K, nella sua iterazione da 128 GB, per soli 189,00€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese.