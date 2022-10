Apple TV (2022): in confezione mancano due accessori FONDAMENTALI

Brutte notizie: nella confezione di vendita della nuova Apple TV (2022) mancano due accessori fondamentali che dovrete acquistare a parte. Di fatto, il gadget arriva con il box e il telecomando, oltre che con il cavo di alimentazione ma nella scatola non c’è il cavo per la ricarica della periferica, ne il cavo HDMI per la connessione.

Andiamo con ordine: oltre ai nuovi iPad Pro e all’iPad di decima generazione, Apple ha presentato anche la nuova Apple TV 4K con processore Apple Bionic A15 e supporto all’HDR10+. Il dispositivo dispone di un nuovo telecomando Siri Remote che ha la porta USB C al posto della Lightning. Bella notizia, vero? E invece no, perché non c’è il cavo per la ricarica in confezione. Se volete ancora il modello HD da 32 GB, sappiate che è in sconto su Amazon a 159,00€.

Apple TV (2022): non ci sono due famosi cavi

Il telecomando gode finalmente della connettività USB Type-C ma nella scatola non troverete il connettore per la ricarica. Dovrete comprarlo a parte. Vi consigliamo questo kit di cavi USB C da Amazon a soli 8,49€ con spedizione gratuita. Sarà anche super compatibile, ma questa mossa, onestamente, non l’abbiamo capita.

Sembra che l’azienda si stia conformando pian piano alla Legge dell’Unione Europea, ma sta agendo con regole tutte sue, togliendo accessori e alzando i prezzi in maniera spropositata e anomala. Perlomeno c’è il cavo di alimentazione nella confezione, ma per connettere il box alla TV avrete bisogno di un cavo HDMI che trovate però su Amazon a 7,33€.

A questo punto vi invitiamo a lasciar perdere gli accessori ufficiali di Apple come il cavo USB C da 1 metro a 19 dollari. Come vedete, ci sono soluzioni migliori e più economiche su Amazon.

Ci domandiamo quale sarà il prossimo passo. Dopo aver tolto il caricatore dalle scatole degli iPhone, dovremmo aspettarci che la compagnia tolga anche i cavi? Onestamente siamo perplessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.