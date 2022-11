Apple: torneranno i Mac con il logo che si illumina? (RUMOR)

Secondo quanto si legge in rete in queste ore, sembra che Apple possa reintrodurre nuovamente il logo retroilluminato sulla scocca dei futuri MacBook. A dirlo è un brevetto appena trapelato in queste ore sul web.

Molti di voi sicuramente lo ricorderanno: il logo dei Mac che si illuminava era un “must”. Quando la compagnia ha deciso di eliminare questo elemento dai PC proprietari, in tutto il mondo i clienti hanno gridato ad alta voce contro l’azienda per questa nefasta scelta. Nel 2015 infatti, abbiamo avuto i primi laptop senza questa particolare feature.

Apple: cosa sappiamo del nuovo logo che si illumina?

Un brevetto da poco ritrovato ma pubblicato nel maggio del 2022 prestto l’USPTO intitolato “Dispositivi elettronici con strutture a specchio parziale retroilluminato” è apparso sul web.

Ecco cosa c’è scritto sul patent trapelato:

Un dispositivo elettronico come un computer portatile o un altro dispositivo può avere un alloggiamento. Componenti come un display e una tastiera possono essere montati nell’alloggiamento. La parte posteriore dell’alloggiamento può essere provvista di un logo. Il logo o altre strutture nell’alloggiamento dispositivo può essere dotato di uno specchio retroilluminato parzialmente riflettente. Lo specchio può conferire al logo o ad altre strutture un aspetto lucido mentre impedisce la vista dei componenti interni. Allo stesso tempo, la parziale trasparenza dello specchio consente l’illuminazione della retroilluminazione dall’interno del dispositivo passare attraverso lo specchio.

Il portale di Patently Apple che ha mostrato il documento osserva che nel patent vi è descritto un nuovo metodo di illuminazione per il logo dei futuri MacBook. Fra le altre cose, segnaliamo che il primo portatile della compagnia con questa feature è stato il PowerBook G3 di terza generazione del 1999.

Se volete fare comunque un buon affare oggi su Amazon, sempre inerente ad un Mac di Apple (senza logo illuminato, ovviamente) vi segnaliamo il MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 a soli 1359,00€ in diverse colorazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.