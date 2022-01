iPhone SE con modem 5G: debutto alle porte?

Il nuovo iPhone SE con supporto alle reti di quinta generazione dovrebbe essere lanciato a marzo; ecco cosa è emerso al momento.

Cosa sappiamo sull'iPhone SE 2022?

Ad oggi, Apple ha un iPhone conveniente facente parte della gamma iPhone SE. Secondo le recenti indiscrezioni, sappiamo la società si sta ora attrezzando per lanciare un modello di terza generazione. Prima che il dispositivo diventi ufficiale, diversi dettagli sono già trapelati online.

Un nuovo rapporto afferma che il nuovo melafonino di fascia media del colosso di Cupertino verrà dotato del supporto per la connettività 5G e pare che diverrà ufficiale a marzo o aprile di quest'anno.

Secondo il rapporto di Mark Gurman nella newsletter Power On per Bloomberg, la mela dovrebbe ospitare il suo primo grande evento di quest'anno a marzo (o ad aprile) e, in un modo simile agli eventi precedenti, anche questo sarà solo virtuale.

I rapporti indicano che il prossimo iPhone SE potrebbe essere lanciato in questo prossimo evento. Sulla base delle precedenti indiscrezioni, il gadget sarà simile al modello disponibile in questo momento in termini di design ma arriverà con specifiche aggiornate. Sembrerà un iPhone 8 ma presenterà un hardware interno rinnovato.

Il telefono dovrebbe essere dotato di un display LCD Retina HD da 4,7 pollici e potrebbe essere dotato anche di un pulsante Home con un sensore di impronte digitali al centro del frontale. È probabile che sia l'ultimo smartphone della mela con un display LCD e un pulsante home.

Sarà alimentato dal processore Apple A15 insieme a 3 GB di RAM e potrebbe esserci anche una variante Plus con all'interno 4 GB di RAM. Il chipset introdurrà anche il supporto per la connettività 5G. Ci sarà ancora un sensore a fotocamera singola da 12 megapixel sul retro con funzionalità fotografiche di ultima generazione.

Una recente stima di JP Morgan afferma che il prossimo iPhone SE potrebbe attirare quasi 1,4 miliardi di utenti di telefoni Android di fascia medio-bassa e circa 300 milioni di utenti possessori di iPhone più vecchi.