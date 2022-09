Apple taglia gli ordini per i chip M2 Pro e M2 Max

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple ha già ridotto gli ordini relativi ai processori Apple Silicon M2 Pro e M2 Max dei futuri MacBook Pro di fine anno prossimi al lancio. Pare infatti che ci sia un grosso calo della domanda in questo periodo.

Altresì può essere che Apple abbia sopravvalutato la domanda dei processori M2 Pro e M2 Max dei futuri portatili next-gen. Attenzione perché la riduzione degli ordini è stata del 30%.

A dirlo è stato il noto analista della mela Ming-Chi Kuo che ha detto che, purtroppo, l’azienda di Ti Cook pare che abbia fatto male i suoi calcoli in merito alla domanda di MacBook Pro da 14 o 16″ per il 2022. Kuo ha aggiunto che la compagnia ha inviato diverse note ai suoi fornitori invitandoli a tagliare le produzioni anche fno al 30%. La riduzione è legata ad un calo della domanda che viene da diverso tempo. Perché cala la domanda di PC portatili? Semplice: perché la pandemia sta finendo, sta terminando il periodo di smart working e quindi la gente sta riprendendo ad usare i computer aziendali. Ecco le parole dell’analista:

Apple riduce le previsioni di spedizione per i nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ dal 20 al 30% prima della produzione di massa, ed è un rischio strutturale per i settori ABF e Mini LED di fascia alta. L’unico aggiornamento importante per i nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ è il nuovo processore e anche i nuovi punti vendita limitati potrebbero essere la ragione della domanda inferiore al previsto.