Apple svela i nuovi iPad Pro con M2: POTENZA allo stato puro

Dopo tanti giorni di rumors e indiscrezioni, finalmente ci siamo: Apple ha appena svelato i nuovissimi iPad Pro con il processore Apple Silicon M2, lo stesso che troviamo su MacBook Air (2022) e MacBook Pro 13″ (2022). L’azienda promette di offrire un’esperienza di livello con questi nuovi dispositivi, grazie anche al supporto per la Apple Pencil di seconda generazione, al modulo Wi-Fi 6E e alle features incredibili di iPadOS 16, prossimo al lancio.

Ci sono piccole novità con questi nuovi dispositivi, ma dobbiamo dire che in primo luogo, a farla da padrone, ci penserà il processore M2 che è semplicemente un fulmine in ogni operazione. C’è poi lo schermo più avanzato al mondo su un tablet, il Face ID, la porta Thunderbolt, il sistema con quattro speaker e iPadOS 16 con specifiche e caratteristiche derivate dal mondo del PC: app di livello desktop, Reference Mode, Stage Manager e non solo. Si può ordinare da oggi e arriverà sul mercato il prossimo 26 ottobre 2022.

iPad Pro (2022): le caratteristiche

Riportiamo di seguito le parole di Greg Joswiak, il Senior VP del Worldwide Marketing della mela:

“La nuova generazione di iPad Pro ridefinisce i confini di ciò che è possibile fare con iPad, rendendo ancora più versatile, potente e portatile la migliore esperienza iPad. Grazie alla potenza del chip Apple M2, il nuovo iPad Pro offre prestazioni incredibili e le tecnologie più avanzate di sempre, fra cui un’esperienza ‘hover’ di livello superiore per Apple Pencil, registrazione video ProRes, connettività wireless ultraveloce e potenti funzioni di iPadOS 16. È unico.”

Il processore Silicon M2 lo conosciamo già bene: permette di avere quel boost di potenza in più che abbiamo già avuto modo di conoscere con i portatili next-gen. Parliamo di un SoC che ha la CPU ad 8 core e la GPU a 10 core. Non di meno, le performance sono garantite dal Neural Engine a 16 core. Conclude il tutto il supporto alla banda a 100 GBps. Il tablet è perfetto per il lavoro e il merito è anche del processore ISP che permette alle fotocamere di girare video in ProRes e consente anche la transodifica dei file con più velocità e potenza. L’editing dei video risulterà ancora più immediato e semplice grazie al chip in questione e si potranno manipolare e modificare render in 3D con pochi semplici tocchi.

Parliamo ora della funzione “hover”: con questa gli utenti potranno interagire in un modo tutto nuovo con il tablet. Il device riesce a riconoscere la penna anche a distanza di 12 mm dal pannello. Il tratto si compie ancora prima che la persona posi l’accessorio sullo schermo. Così facendo, la funzione “scrivi a mano” sarà quasi immediata e la conversione in testo sarà super celere. Segnaliamo che anche le app esterne supportano la nuova funzione. Le connessioni sono ancora più veloci grazie al modem 5G incorporato (con SIM annessa ma si acquista a parte questa versione) e al segnale Wi-Fi 6E che consente download a 2,4 Gbps.

Con la “Reference Mode”, iPad Pro da 12,9″, l’unico con lo schermo Liquid Retina XDR, può diventare un monitor calibrato per creator, videomaker, montatori professionisti, colorist e non solo. L’accuretezza del colore sarà spaziale. I nuovi iPad sono super “green”: hanno il 100% di oro riciclato nelle placcature dei circuiti stampati, e sono ecologici anche nei componenti interni. Apple si impegna nella politica “zero plastica” da perseguire entro pochi anni. I nuovi packaging sono fatti in sostegno dell’ambiente e non vi sono pellicolae in plastica. Solo fibre al 99%.

iPad Pro da 11 e 12.9 pollici si possono scegliere in due colorazioni (grigio siderale e argento) tramite Apple Store, negozi convenzionati e Amazon. Non appena saranno disponibili ve lo comunicheremo. Ci sono cinque configurazioni tra cui scegliere: 128, 256, 512 GB, 1 TB e 2 TB.

Quanto costano? Si parte da 1069€ per il modello Wi-Fi da 11 pollici e da 1269€ per la versione con modem Cellular. Il Pro da 12.9″ parte da 1469€ per la versione Wi-Fi da 128 Gb e da 1669€ per la variante con Cellular. Curiosamente, il prezzo della Apple Pencil è salito a 149€, ma è la solita di sempre. Su Amazon la trovate in sconto a 122,00€.

Se invece cercate il tablet di Apple con il miglior rapporto qualità-prezzo, vi consigliamo iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1 in sconto su Amazon a soli 799,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.