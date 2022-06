Apple Studio Display è introvabile, gli scalper ne approfittano

Purtroppo sembra che ci siano notevoli carenze di Apple Studio Display; vedendo il sito ufficiale, notiamo ritardi di 8 settimane e in rete, gli scalper ne approfittano rivendendo i suddetti monitor a cifre elevatissime (si parla anche di 3000 dollari per il modello base che di listino costa 1799€).

Di fatto, dopo tre mesi dal suo debutto, lo schermo per professionisti rilasciato dall’azienda continua a non essere facilmente reperibile. Su moltissimi siti infatti, notiamo la scritta “non disponibile” e se lo si ordina da alcune parti del mondo vediamo che ci possono essere ritardi nelle consegne fino a 8 settimane. Non sembra che le stime di spedizione siano destinate a migliorare nel breve periodo, perciò i rivenditori ne stanno approfittando.

L’Apple Studio Display è introvabile? Che succede?

Per esempio, negli USA, se si ordina un nuovo Studio Display, ecco i tempi di spedizione:

Vetro standard + supporto regolabile in inclinazione: 12 agosto;

Vetro standard con stand per la regolazione in altezza: 8-10 settimane;

Vetro standard + adattatore VESA: 8-10 settimane;

Vetro nanotexture + inclinazione standard: 8-10 settimane;

E la situazione è identica per le altre versioni. Anche la compagnia stessa non sembra essere sicura della sua fornitura e indica stime approssimative. Se ne cercate uno presso un Apple Store invece, vi auguriamo buona fortuna. Non è detto che sia disponibile in negozio.

Purtroppo, molti altri rivenditori e catene di elettronica non sembrano possederne uno. Ecco che quindi gli scalper ne approfittano. Basta fare un giro su eBay per leggere cose del tipo: Studio Display 27″ a 2799,00$ più spedizione quando in realtà dovrebbe costare la metà.

I bagarini e i truffatori stanno guadagnando da questa questione, un po’ come è avvenuto quando è uscita la PS5 nel novembre del 2020 e come avviene anche adesso visto che la console è ancora introvabile.

Se volete una valida alternativa, vi consigliamo il Huawei MateView da 28″ 4K, con un design in linea con quello di Apple, prestazioni uniche e un costo contenuto: solo 629,00€ con spedizione gratuita.

