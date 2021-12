Lo stupendo nuovo Apple Store di Berlino aprirà quest'oggi

L'Apple Store Rosenthaler Straße di Berlino aprirà oggi, 2 dicembre, in tutta la sua magnificenza. Se c'è un luogo che ogni anno attira milioni di utenti e aficionado di Apple da ogni angolo del mondo, quello è sicuramente l'Apple Store.

Quello di oggi è il primo store della compagnia americana ad aprire nel quartiere Mitte di Berlino, e si unisce all'Apple Store Kurfürstendamm disponibile già da tempo in città.

Che bellezza l'Apple Store Rosenthaler Straße di Berlino

“Siamo entusiasti di aprire il nostro secondo negozio a Berlino, proprio nel cuore del quartiere Mitte“, afferta Deirdre O'Brien, Senior Vice President Retail + People di Apple. “Unire l'eccezionale tecnologia e gli strumenti di Apple con la passione creativa che condividiamo con questa community ci dà l'opportunità di creare qualcosa di veramente speciale per i nostri clienti in Germania.”

La scelta del quartiere Mitte di Berlino non è dovuta al caso: il colosso di Cupertino ha scelto una zona storica della città e in contesto ricco di negozi e store di altre marche note. Come da tradizione, inoltre, l'apertura dello store Rosenthaler Straße di Berlino coinciderà con l'esibizione live di un collettivo di artisti della Parallel Universe; ognuno di essi utilizzerà un iPad Pro per realizzare una illustrazione unica e singolare.

L'Apple Store Rosenthaler Straße aprirà alle ore 10:00; i clienti possono prenotare un appuntamento per visitare lo store e acquistare i prodotti Apple.