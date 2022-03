Apple Store offline: ci siamo, tutto pronto per i nuovi device

Ci siamo: l'Apple Store va in down in vista dell'evento Apple “Peek Performance” che si terrà fra pochissimi minuti. Qui potete scoprire come fare per seguire in diretta l'evento, ma state tranquilli: noi vi riporteremo tutte le novità, passo dopo passo.

La vetrina online di Apple è appena diventata “indisponibile” a causa dell'evento virtuale di Apple “Peek Performance”, che si terrà più tardi nella giornata odierna. All'interno dello show dovremmo assistere ad una manciata di nuovi prodotti: iPhone SE, iPad Air V, nuovi Mac e molto altro ancora, ma andiamo con ordine.

Apple: cosa aspettarci dal keynote Peek Performance?

L'OEM di Cupertino dovrebbe annunciare la versione di prossima generazione di iPhone SE, un iPad Air rinnovato e almeno un Mac con un chip Silicon M2/M1 Pro/M1 Max. Possiamo aspettarci la presunta macchina “Mac Studio“. Si dice anche che Tim Cook svelerà un nuovo display esterno che potrebbe essere chiamato “Studio Display”.

Potrebbero esserci anche alcune novità sul fronte dei servizi di Apple, oltre alle date per il rilascio pubblico di iOS e iPadOS 15.4, insieme a macOS Monterey 12.3, che contiene la famigerata funzione Universal Control.

Lo slogan dell'evento, “Peek Performance”, ha anche suggerito che Apple potrebbe offrire una sbirciatina a un prodotto futuro, ma ciò rimane puramente speculativo.

Attendiamo con impazienza anche i nuovi laptop MacBook Air/Pro da 13 che dovrebbero presentare entrambi il SoC M2. L'Air poi, dovrebbe disporre di un design riprogettato e di un grosso cambiamento sul fronte dell'architettura interna. Non sappiamo se avrà un notch come i fratelloni, ma sicuramente sarà colorato come l'iMac da 24 pollici dello scorso anno. Siamo curiosissimi di conoscerlo.

Il Pro da 13″ dovrebbe presentare un design “già visto” e un chipset rinnovato, ma al momento si sono perse le sue tracce senza un motivo apparente. Pochi minuti e lo scopriremo, restate connessi con noi per le ultime novità.