Apple: stanno arrivando gli iPhone "Made in India"

Secondo un recente rapporto dell’analista di JP Morgan, sembra che Apple voglia diversificare la produzione di iPhone, spostandola (in parte) dalla Cina all’India. Entro il 2025 avremo un telefono della mela su quattro realizzato nel suddetto paese.

Sappiamo tutti che l’OEM di Cupertino ha iniziato un primo piccolo processo di allontamento dai confini cinesi negli ultimi anni. Abbiamo visto che la catena di assemblaggio ha iniziato ad essere spostata – anch’essa in parte – anche in altri territori (Brasile, India o il Vietnam, giusto per citarne un paio). Ora apprendiamo che la società ha intenzione di incrementare in questo senso tale mossa.

Perché Apple vuole spostare parte della produzione in India?

L’indiscrezione, come detto, ci arriva da Gokul Hariharan, un’analista di JP Morgan. L’uomo ha dichiarato. che molti fornitori come Pegatron o Foxconn saranno delle aziende nevralgine per il passaggio produttivo di Apple dalla Cina all’India. Giusto per chi non lo sapesse, abbiamo già parlato più volte di questa mossa della mela. Abbiamo diversi prodotti – pensati per il pubblico locale – realizzati in paesi esterni, ma adesso sembra che Tim Cook voglia continuare ad agire in questo senso.

Sembra che l’India potrebbe diventare la nuova Cina negli anni a venire. Il primo melafonino “Made in India” è stato realizzato nel 2017 ma poi, a causa dei lockdown territoriali, la produzione locale è rimasta ancorata solo al 3%. Pare che questa cifra sia destinata ad aumentare, verosimilmente al 25% entro il prossimo 2025. Cosa significa? Che avremo un dispositivo “indiano” su quattro. Addirittura, già iPhone 4 potrebbe iniziare ad essere prodotto su larga scala nel suddetto territorio entro la fine dell’anno corrente. La Cina è destinata a perdere il 25% della produzione di gadget Apple nel corso dei prossimi due-tre anni.

