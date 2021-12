Apple sta realizzando dei chipset "in casa"

Apple vuole intensificare gli sforzi per aumentare la produzione interna di chip così da non creare più il GAP fra domanda e offerta.

Apple aumenterà la produzione di chipset

Secondo quanto riferito, il colosso di Cupertino sta intensificando i suoi sforzi per aumentare la produzione interna di componenti per iPhone. Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, la società di Tim Cook sta costruendo un nuovo ufficio incentrato sullo sviluppo di chip interni, sostituendo quelli attualmente forniti da Broadcom e Skyworks.

Il rapporto aggiunge che l'OEM statunitense sta cercando di assumere “qualche dozzina di persone” per sviluppare chip a Irvine, in California. Per coincidenza, questo posto è vicino a dove sono presenti gli uffici di Skyworks e Broadcom. Apple è alla ricerca di dipendenti che abbiano “esperienza con chip modem e semiconduttori wireless“.

Inoltre, Bloomberg riferisce che le assunzioni che lavorano nei nuovi uffici di Irvine lavoreranno su radio wireless, circuiti integrati a radiofrequenza e un sistema wireless. Il team si concentrerà anche sui semiconduttori per connettere Bluetooth e Wi-Fi.

Il rapporto aggiunge:

Fa parte di una strategia più ampia di espansione degli uffici satellite, consentendo al gigante della tecnologia di mirare ai focolai di ingegneria e di attirare dipendenti che potrebbero non voler lavorare nella sua sede nella Silicon Valley. L'approccio ha anche aiutato Apple a raggiungere l'obiettivo di realizzare più componenti propri. Lo sforzo si basa sul precedente lavoro di Apple sui chip wireless. Gli AirPods e l'Apple Watch includono già parti personalizzate che consentono loro di accoppiarsi con i dispositivi e gli ultimi iPhone di Apple includono chip U1 a banda ultralarga per individuare con maggiore precisione la loro posizione e connettersi con l'accessorio AirTag e altri prodotti.

Apple e Broadcom hanno raggiunto un accordo di due anni nel gennaio del 2020. In base a questa collaborazione, la seconda ha accettato di fornire alla prima componenti wireless aggiuntivi. In passato, aveva fornito ad Apple componenti e moduli a radiofrequenza per l'iPhone prima di questo accordo, e il rinnovo del del 2020 ha segnato un'espansione del rapporto tra le diverse realtà.

Nel dicembre del 2019, si vociferava che Broadcom stesse esplorando una possibile vendita della sua attività di chip wireless RF, con alcuni analisti che prevedevano che Apple potesse essere un potenziale acquirente. Qualcosa però, sembra non essere andato a buon fine.

Nel frattempo, Skyworks ha fatto affidamento su Apple per oltre la metà delle sue entrate negli ultimi anni. All'inizio di quest'anno, tuttavia, la società ha ridotto la sua dipendenza da Apple con un accordo di acquisizione separato da $ 2,75 miliardi.