Apple sta pensando di lanciare un MacBook Air da 15"

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple stia sviluppando un MacBook Air da ben 15 pollici: il suo debutto è fissato per il 2023. A dirlo ci pensa un report di Display Supply Chain Consultants in un nuovo rapporto.

Certo, non siamo riusciti a mettere le mani sul report completo, ma Ross Young, noto analista della società DSCC, ha comunicato un po' di informazioni in merito. Secondo lui, Apple starebbe veramente lavorando su un portatile fanless con schermo più grande di quello attuale, ma pare che il lancio sia ancora molto lontano. Questo device dovrebbe arrivare insieme alla iterazione da 13″, ma al momento vi invitiamo a prendere questo rumor con “un pizzico di sale”.

MacBook Air da 15″: Apple ci sta pensando sul serio?

Una roadmap precisa non c'è ancora, ma si ipotizza solo che possa arrivare nel 2023. Ad ogni modo, non è la prima volta che sentiamo di un MB Air da 15 pollici; anche lo scorso anno ne abbiamo sentito parlare da Mark Gurman di Bloomberg.

All'epoca infatti, il giornalista disse che la mela aveva preso in considerazione l'idea di rilasciare un Air di grandi dimensioni, ma non sembrano esserci stati ulteriori sviluppi in merito. Addirittura, Gurman affermò che l'azienda aveva bocciato l'idea. Ora però, l'ipotesi torna prepotente nel web.

La scoperta è stata fatta durante il processo Epic Games vs Apple; dai report si è scoperto che l'OEM di Cupertino ha preso più volte in considerazione l'idea di lanciare un MB Air da 15″. La prima volta in cui si è parlato di ciò risale addirittura al 2008.

Fra le altre cose, sappiamo che l'Air di nuova generazione dovrebbe presentare un nuovo design, colorazioni derivate dall'iMac da 24″, un SoC aggiornato Apple Silicon M2, una tastiera bianca con cornici coordinate e dovrebbe presentare una forma più “flat” e meno affusolata. Fra le altre cose, si dice anche che Tim Cook stia lavorando ad una variante dell'iPad base con schermo da 15 pollici per un utilizzo domestico.