Apple: quanto influisce il 5G sull'autonomia di un iPhone?

Sappiamo che Apple ha introdotto il modulo per la connettività 5G su quasi tutti i suoi nuovi prodotti; dall'iPhone 12 l'abbiamo poi visto sugli iPad Air e Mini e adesso anche sull'SE (2022). Soltanto il modello base di tablet non presenta questa connettività.

Adesso, grazie ad uno studio recentemente pubblicato sul web, facciamo il punto su quanto impatta questa tecnologia sulla batteria dei nuovi melafonini e tablet. A dirlo, ci pensa il Wall Street Journal.

Ad ogni modo, occorre fare una precisazione: le verifiche e i test eseguiti dal Wall Street Journal infatti, non sono “universali”. Gli esperti hanno semplicemente effettuato streaming di un video su YouTube con qualità “auto” ed è stato eseguito su iPhone SE (2022), 13 Pro, iPad Mini e iPad Air.

Dai risultati notiamo che questo standard ha un notevole impatto sull'autonomia dei prodotti della mela. Nello specifico, si osserva una differenza di prestazioni legate al 5G correlate anche ad un segnale differente proveniente da due provider diversi. Ecco cosa afferma lo studio:

Volevo confrontare le prestazioni della batteria 5G e 4G per me stesso. Ho trasmesso in streaming un lungo video di YouTube di rilassanti filmati oceanici, con la qualità video impostata su “Auto”, su diversi dispositivi Apple fino a quando non hanno esaurito la batteria, prima su 5G, poi su LTE. Non è un test perfetto, ma si è rivelato un modo coerente per assistere al consumo aggiuntivo della batteria del 5G.

Ecco perché il risultato più importante di questo esperimento è la differenza nelle prestazioni della batteria sui due tipi di reti: T-Mobile 4G e 5G per iPhone SE e 13 Pro; Verizon 4G e 5G per iPhone 13 Mini e per il nuovo iPad Air. Basta notare che il tempo di durata di un dispositivo non dice molto da solo, dal momento che questo non è un comportamento nella vita reale (a meno che guardare paesaggi oceanici di 10 ore mentre sei in città non sia la vostra passione).”