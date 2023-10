Apple sta lavorando ad un motore di ricerca proprietario (RUMOR)

Notizia dell’ultima ore: si dice che Apple stia lavorando per realizzare un motore di ricerca proprietario in grado di sfidare quello di Google.

Cosa sappiamo del motore di ricerca proprietario di Apple?

Sappiamo che in giro ci sono tanti motori di ricerca, tuttavia quello di Google rimane sempre il migliore, quello più amato e apprezzato da parte dell’utenza, anche dagli utilizzatori di device Apple. Sono miliardi i dispositivi che hanno, come motore di ricerca predefinito, proprio quello del colosso di Mouintain View.

Curiosamente apprendiamo oggi che la compagnia di Tim Cook, da sempre contraria allu’so delle tecnologie di terze parti sui suoi device, sembra essere al lavoro per creare un sistema che possa sostituire – per sempre – Google Search dal browser dei melafonini.

Addirittura, Mark Gurman di Bloomberg sostiene che Apple “armeggia con la tecnologia di ricerca da anni”. Dal rapporto emerso sul web si scopre che la strada ancora è molto lunga (di fatto non è un qualcosa che arriverà a breve) ma pare che, finalmente, abbia intrapreso la corretta via. Se l’azienda dovesse arrivare ad una versione stabile e completa, gli utenti possessori di iPhone, iPad e Mac potrebbero godere di una soluzione “Search” ancora più integrata all’interno dell’ecosistema della mela.

Dal report di Bloomberg si legge, nello specifico:

“Un paio di versioni iOS e macOS fa, Apple ha iniziato ad aggiungere risultati di ricerca web a questo strumento, indirizzando gli utenti direttamente a siti che potrebbero rispondere alle loro domande. In diversi momenti, questi risultati sono stati forniti da Bing di Microsoft Corp. o da Google di Alphabet Inc.. Siri utilizza questa tecnologia anche per offrire risultati web”.

Fra le altre cose, pare che Apple abbia da tempo interesse in questo settore; in passato ha avuto dei colloqui e degli incontri con Microsoft al fine di acquisire Bing, ma l’accordo non sembra essere andato in porto. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un nuovo motore di ricerca proprietario by Apple?

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che iPhone 15 (128 GB) in colorazione nera è tornato disponibile su Amazon al prezzo di 979,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.