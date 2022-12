Apple sta lavorando ad un MacBook pieghevole (RUMOR)

Apple è un’azienda leader nel settore grazie ai suoi dispositivi incredibili ma non si può dire che sia totalmente rivoluzionaria come Samsung, OPPO, Huawei, Lenovo, Asus che realizzano gadget foldable spesso esagerati e innovativi. Ora però, pare che la mela si voglia aggiungere all’elenco di aziende che sviluppando schermi pieghevoli.

Pare che il colosso di Cupertino, che per anni ha preferito avere un approccio più conservativo al settore, evitando così di snaturare la user experience in favore di un articolo ben fatto, stia realizzando ora un laptop pieghevole da 20 pollici che arriverà sul mercato nel 2025. A dirlo ci ha pensato un report di The Elec.

MacBook: come sarà il foldable di Apple?

Secondo quanto affermano alcune fonti vicine alla questione, sembra che Apple abbia intenzione di costruire un portatile flessibile da 20,25 pollici. Il device sembra essere ancora ad uno stato embrionale ma qualche dettaglio è trapelato sul web. Il gadget dovrebbe disporre di un pannello flessibile da 20,25 pollici che, da piegato, potrebbe fornire un’esperienza d’uso da 15,3″.

Fra le altre cose, persone vicine all’azienda affermano che la mela voglia anche rilasciare il primo iPad OLED nel 2024, mentre nel 2025 potremmo avere un mini foldable che sostituirà l’attuale iPad mini.

Il mercato sta iniziando a popolarsi di prodotti unici e rivoluzionari; i PC con schermo touch sono tantissimi, con tecnologie ribaltabili anche e stanno arrivando perfino i primi foldable giganti da 17 pollici. Pensiamo al Lenovo X1 Fold o allo ZenBook 17 Fold, un gadget avente un display da 17,3″ che quando viene piegato, diventa da 12,5″. Ad ogni modo, il colosso di Cupertino è nettamente in ritardo rispetto ai brand competitor. Staremo a veder cosa si inventerà la società quando presenterà i primi gadget con queste features.

