Apple sta davvero testando l'iPhone con USB Type C

Ci siamo: anche Bloomberg ha appena confermato che Apple sta realizzando delle unità demo di iPhone con porta USB-C inclusa nella scocca al posto della ormai vetusta Lightning.

Sappiamo che l’OEM di Cupertino sta progressivamente abbandonando la sua tecnologia proprietaria in favore di una porta per la ricarica standard, la USB Type C. Se da un lato abbiamo quasi tutti i tablet con questa porta e i MacBook, i telefoni sono ancora fermi alla Lightning.

iPhone con porta USB C: Apple ci sta davvero lavorando

Secondo quanto si apprende, sembra che la società di Tim Cook abbia preventivato di passare alla nuova tecnologia non prima del prossimo anno. Detto questo, iPhone 14 e 14 Pro avranno ancora la vecchia soluzione ma si dice che disporrà di una velocità superiore.

Sono stati tanti i tipster che hanno suggerito l’adozione da parte della mela di questa tecnologia ma ogni anno la delusione era tangibile negli occhi dei fan che ci speravano.

Tuttavia, la mossa in questione potrebbe aver a che fare con i nuovi requisiti richiesti dall’Unione Europea. Sappiamo che l’ente sta lavorando ad una legge speciale che imporrebbe a tutte le aziende (Apple compresa) di avere un solo standard per la ricarica dei device tech. iPhone 15 dunque, potrebber davvero godere di questa feature.

In poche parole, tutti i gadget commercializzati da noi potrebbero disporre di una porta USB C compatibile; Apple dovrebbe quindi vendere da noi melafonini con Type C. Crediamo che per la compagnia sia più facile effettuare il passaggio per tutti i paesi del mondo.

Quali sono i vantaggi? L’USB C consentirebbe velocità di ricarica più elevate, trasferimento di dati più immediato e potrebbero rendere gli iPhone compatibili con una serie di accessori e periferiche tech senza l’ausilio di dock esterne e similari.

