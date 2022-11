Apple sta davvero lavorando per sfidare il metaverso di Meta

Apprendiamo in queste ore che Apple starebbe davvero lavorando ad un visore per la realtà mista o, in altre parole, ad un prodotto per sfidare il predominio di Meta nel metatarso.

Apple: cosa sappiamo del visore?

Già da tempo sapevamo che l’OEM di Cupertino stesse lavorando ad un progetto inedito e rivoluzionario; Meta, la casa costruttrice di Facebook, sta spingendo moltissimo in questa direzione e ora leggiamo che anche la mela sta andando in questo verso. Al momento tutti attendono il grande annuncio di Apple; tutti aspettando con impazienza l’headset basato sulla realtà aumentata e virtuale che rivoluzionerà il mondo così per come lo conosciamo. Ad oggi non c’è una data di rilascio anche se si pensa che possa arrivare non prima della primavera del prossimo anno. Qualcuno però ha parlato di “debutto posticipato”, facendo intendere una presentazione per il 2024 o 2025.

Leggendo il nuovo rapporto comunque, Apple ha già iniziato a sviluppare un intero mondo per la realtà mista in 3D e al momento si legge che sta assumendo dei giovani talentosi per questo inedito progetto. Fra le altre cose, Tim Cook intende creare una vera e propria alternativa al metatarso di Meta; non ci sarà solo un gadget ma un vero e proprio ecosistema. Basandoci sugli ultimi annunci poi, questo headset potrebbe essere pensato sia per la realtà virtuale che per quella aumentata. Con buona probabilità del caso, l’annuncio del device potrebbe essere dietro l’angolo anche se ci potrebbe essere un ulteriore protagonista in questa storia: Google, ma questa è un’altra storia. Tutti i grandi brand stanno entrando in questo mondo, pertanto aspettatevi a breve un’altra “One More Thing”.

