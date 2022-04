Apple sposta una parte della produzione di iPhone 13 in Brasile

Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che Apple abbia spostato una parte della produzione di iPhone 13 in Brasile. Curiosamente però, non sta realizzando il modello da 5,4 pollici nel suddetto paese. Il motivo lo ipotizziamo bene: non avrà convinto il pubblico brasiliano, forse?

Facciamo un po’ di contesto: la maggior parte di device Apple è assemblata e prodotta in Cina, anche se l’azienda di Cupertino usa spesso struttre di Foxconn in India e Brasile per realizzare iPhone per i mercati emergenti. Ora è emerso che ha iniziato a costruire iPhone 13 basico, ma sembra che ci sia un piccolo problema: la versione da 5,4 pollici non avrà una produzione locale.

Perché Apple produce iPhone 13 in Brasile?

A riportare quest curiosa vicenda ci ha pensato il lettore di 9to5Mac chiamato João Menicucci che, dopo aver comprato il suo nuovo iPhone 13 nella terra natale, ha letto una dicitura molto bizzarra e ha immediatamente avvertito il sito americano.

Sulla scatola del device si legge “Made in Brazil“; dal numero di modello poi, MLPF3BR/A, è stata confermata l’effettiva costruzione nel paese interno. I pezzi prodotti in Cina invece, hanno l’identificato BZ/A.

Curiosamente, solo il modello da 6,1 pollici basico viene costruito presso Foxconn Brasile a Jundiai, a San Paolo, per la precisione. Unitamente a ciò, anche il sito MacMagazine ha scoperto prove in merito. Questo giornale ha notato che la mela ha aggiornato il registro del terminale presso l’ANATEL (l’ente per le telecomunicazioni brasiliana) il 24 gennaio scorso, inserendo anche l’impianto brasiliano per la produzione di iDevice.

Ovviamente, i modelli Pro non vengono costruiti in Brasile anche perché sono più costosi e poiché questi modelli non hanno molto mercato nei paesi emergenti. Segnaliamo che già da tempo, iPhone SE (2020) e iPhone 11 venivano prodotti in loco per la popolazione del territorio.

