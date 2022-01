Apple Smart Keyboard per iPad Pro da 12,9 pollici: OFFERTONA (-27%)

Apple Smart Keyboard è strumento in grado di esaltare al massimo il potere produttivo dell'iPad Pro da 12,9 pollici di 3° e 4° generazione: la tastiera viene proposta oggi ad un prezzo davvero bassissimo. Si tratta di un vero affare: acquistala prima di tutti su Amazon e, con uno sconto a sorpresa del 27%, pagherai solo 159,99 euro potendo così risparmiare oltre 59 euro.

Apple Smart Keyboard per iPad Pro da 12,9 pollici in offerta a prezzo sorprendente

Una tastiera leggera e comoda da utilizzare, con ampi pulsanti in grado di adattarsi perfettamente alla misura delle dita. Molto silenziosa in fase di digitazione: potrai farne uso anche in orari notturni.

La Smart Keyboard di Apple sarà funzionante in ogni momento: non necessita di alcuna ricarica, pronta per essere abbinata al tablet senza alcuna particolare configurazione. Inoltre, contribuirà a proteggere il tuo iPad Pro da graffi, segni di usura o cadute accidentali.

Uno sconto di cui approfittare subito! Porta a casa la tua Apple Smart Keyboard per iPad Pro da 12,9 pollici: oltre ad un cospicuo risparmio, la riceverai in pochi giorni e non pagherai alcuna spesa di spedizione.