Apple: si torna al lavoro... in presenza!

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple stia iniziando a richiedere nuovamente il lavoro in presenza a partire da oggi, in combinata con il nuovo piano di hybrid working.

Di fatto, i lavoratori della mela stanno tornando al lavoro dal vivo dopo anni di smart working dovuto alla pandemia da CoVid-19. Dai primi di marzo del 2020 infatti, le persone hanno dovuto lavorare da remoto per diverso tempo. Adesso, la decisione di tornare al lavoro di persona, anche se con capienza ridotta, è stata ampiamente criticata dalle persone. Non tutti sono d'accordo con il ritorno alla vita pre-coronavirus.

Apple richiede il lavoro in presenza

Di fatto, dopo vari tentativi (falliti) e dopo i numerosi contagi dal virus che ci ha paralizzato per anni, adesso si torna alla “normalità“. Apple ha obbligato i suoi dipendenti a tornare al lavoro dal vivo una volta alla settimana; dal 2 maggio invece, l'obbligo sarà relativo a due giorni. Dal 23 maggio invece, si dovrà andare negli uffici di Cupertino per tre volte alla settimana. Lo scopo finale è tornare al lavoro feriale classico.

C'è da dire che molti team della mela operano ad intermittenza – un po' dal vivo, un po' da remoto – da diverso tempo; pensiamo ai reparti di ingegneria hardware e alle squadre simili.

Purtroppo, fra le critiche accorse dai lavoratori di Apple si è notato che l'azienda sia stata poco flessibile alle nuove policy… ion un certo senso. Per non portare ad avere un “cambiamento inquietante” nella vita delle persone, la compagnia ha scelto una misura graduale per il ritorno in presenza.

Secondo quanto si apprende da Bloomberg, sembra che molti dipendenti siano frustrati da questa situazione. Il motivo è semplice: l'OEM di Cupertino pubblicizza che i suoi prodotti sono perfetti per lo smart working… ma non consente il lavoro a distanza per i suoi dipendenti. Un paradosso!