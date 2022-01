Apple: si prevede un trimestre da RECORD

Si prevede che Apple stabilirà un nuovo record sul fronte delle entrate nell'ultimo trimestre del 2021 grazie ai miglioramenti che effettuerà nella produzione di iPhone e alle prestazioni dei suoi vari servizi.

Apple: il fatturato dell'azienda sarà oltre ogni limite

Le informazioni provengono dall'analista principale di Morgan Stanley Katy Huberty; secondo l'esperto, si prevede un fatturato totale di 122,3 miliardi di dollariper il quarto trimestre del 2021, con un margine lordo del 41,9% e un utile per azione (EPS) di 1,97 dollari.

Tale stima è superiore del 3% rispetto alle cifre di Wall Street. Il motivo della disparità delle ipotesi è dovuto ad una serie di dati sballati e imprevedibili come le numerose interruzioni della catena produttiva che abbiamo visto in questi mesi e la forte domanda in alcuni mercati come quello cinese.

Huberty ritiene inoltre che la gamma di iPhone sia riuscita ad ottenere guadagni record: l'azienda ha venduto 83 milioni di unità nel trimestre di dicembre. Anche le sue stime sui Mac sono un po' esagerate rispetto alle vendite reali, sebbene la previsione di spedizioni di tablet iPad sia stata ridotta da 17 milioni di unità a 14,9 milioni di unità.

Per quanto riguarda i servizi, l'analista ritiene che l'OEM di Cupertino riporterà un fatturato di 19,2 miliardi di dollari, il che significa una crescita massiccia su base annua del 21,7%. Dulcis in fundo, per il primo trimestre del 2022, Huberty prevede un totale di 55 milioni di unità vendute di iPhone.

Nelle notizie correlate, abbiamo saputo che la mela dovrebbe tenere un nuovo keynote nel corso della prossima primavera. Ipotizziamo il debutto del famigerato iPhone SE 3, dell'iMac Pro con M1 Pro/M1 Max e del MacBook Air 2022.