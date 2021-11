Apple si prepara a lanciare i suoi modem proprietari

Qualcomm prevede di fornire solo il 20% dei modem agli iPhone del 2023, mentre Apple si prepara a lanciare i propri modem prorpietari.

Apple lancerà un suo modem nel 2023 a discapito di Qualcomm

All'inizio di ieri (17 novembre 2021), Qualcomm aveva annunciato i suoi piani per competere con i chip della serie M di Apple Silicon con i propri processori di nuova generazione per PC durante l'evento Investor Day 2021. Ora, un funzionario dell'azienda ha rivelato proiezioni future per la sua attività legata alla produzione di modem mentre si prepara per affrontare i chipset proprietari dell'OEM di Cupertino.

Il passaggio di Apple verso i modem interni taglierebbe il business dei modem del chipmaker a partire dal 2023. Secondo il CFO di Qualcomm Akash Palkhiwala, la società prevede di fornire solo il 20% dei chip modem all'azienda di Tim Cook nel 2023. In altre parole, il 2023 sarebbe l'ultimo anno che il marchio gode di un monopolio nella fornitura di modem agli iPhone. Per chi non lo sapesse, il colosso di Cupertino sta lavorando da anni allo sviluppo dei propri moduli per la tecnologia 5G. Rapporti recenti hanno suggerito che i suoi modem interni arriveranno soltanto con gli iPhone 15 del 2023, e questo è ancora in linea con quanto si sapeva.

Qualcomm ha affermato che questa è ancora solo una “ipotesi di pianificazione a fini di previsione“, anche se sembra che si aspetti un lancio dal rivale americano nel 2023. In particolare, questa notizia arriva proprio nel momento in cui il costruttore di semiconduttori sta cercando di competere con i chip della serie M di Apple basati su tecnologia ARM.

Questi futuri SoC per PC saranno progettati da Nuvia e “stabiliranno il punto di riferimento delle prestazioni per i PC Windows“. D'altra parte, il passaggio da Apple ai suoi modem interni segue anche una lunga battaglia legale con Qualcomm che alla fine si è stabilizzata nel 2019. Successivamente, entrambe le realtà statunitensi hanno stretto una partnership pluriennale poiché Apple necessitava (e necessita tuttora) dei modem del rivale per i suoi iPhone. Ma l'azienda ha dichiarato che intende diventare indipendente nel prossimo futuro.