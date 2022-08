Apple, Samsung e Honor: le regine del mercato degli smartphone

Stando a quanto affermano i dati pubblicati da uno studio condotto dal portale Omdia, sembra che il mercato degli smartphone abbia ottenuto performance finanziarie pessime; i risultati sono stati inferiori a quelli del primo trimestre dell’anno. Giusto per fare un confronto con il trimestre del 2021, abbiamo avuto numeri leggermente più bassi (303,3 milioni nel 2022 contro 307,7 milioni dell’anno precedente).

C’è da dire che fra tutti i brand, i migliori sono stati Apple, Samsung e Honor, la quale, da quando si è staccata da Huawei, sta vivendo una nuova “rinascita”. Dai dati emersi notiamo un calo drastico nel mercato della telefonia mobile.

Smartphone: chi guida il mercato?

Dal rapporto vediamo che Samsung ha guidato il mercato della telefonia mobile nel terzo trimestre dell’anno. Ha spedito 62,2 milioni di device; Apple è arrivata al secondo posto con 48,9 milioni di unità commercializzate. Addirittura, il Galaxy A13 e il Galaxy S22 hanno permesso alla società di ottenere performance davvero elevate. Per quanto riguarda Apple invece, vediamo che le vendite sono state eccellenti grazie alle ottime performance di iPhone 13 che è stato il telefono più cercato e richiesto dall’utenza.

Segnaliamo che anche il Galaxy A52s ha scosso il mercato: è stato il device più venduto degli ultimi mesi ed effettivamente ve lo consigliamo anche noi: rapporto qualità-prezzo fantastico, autonomia top, bel display, leggero, dimensioni contenute e fotocamere di alto livello. Lo trovate su Amazon a 329,90€ con spedizione gratuita e consegna rapida in pochissimi giorni.

Xiaomi, OPPO e Vivo hanno ottenuto rispettivamente, il terzo, il quarto e il quinto posto. Tuttavia, bisogna citare brand come Motorola e Honor che stanno facendo una vera e propria scalata al successo. L’OEM americano di proprietà di Lenovo punta al podio; sembra quasi essere inarrestabile. Honor invece, mira al mercato cinese (ma non solo): vorrebbe diventare la nuova Huawei e i dati di vendita sembrano puntare in questa direzione. Ha ottenuto il sesto posto ma sta facendo passi da gigante e presto potrebbe soppiantare perfino Xiaomi.

