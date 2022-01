Apple risponde alle critiche sullo schermo rosa di iPhone 13

Recentemente, molti utenti hanno riferito che la serie iPhone 13 presenta un fastidioso problema allo schermo che sembra tingersi di viola/rosa senza un motivo apparente.

iPhone 13: cosa dice Apple sul problema dello schermo rosa

Le segnalazioni affermano che il problema non può essere risolto resettando lo smartphone o aggiornando il sistema. Inoltre, ci sono lamentele sul fatto che lo schermo rosa presenti anche lag di varia natura, riavvi spontanei e altri problemi. Per quanto riguarda questo bug quindi, Apple ha preso coscienza del tutto e ha preparato una risposta ufficiale. Il servizio clienti ufficiale della mela ha detto infatti: “Non abbiamo ricevuto avvisi pertinenti, affermando che si tratta di un problema hardware. Perché in genere una situazione del genere si verifica perché il sistema è bloccato”.

Questa affermazione implica che Apple concorda sul fatto che questo problema è di natura software. Inoltre, l'OEM di Cupertino suggerisce agli utenti di eseguire il backup dei propri dati e l'aggiornamento al sistema più recente.

L'azienda raccomanda questo per escludere ogni caso di incompatibilità che possa causare tali problemi. Il bug dello schermo rosa/viola infatti, riguarda iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max e altri modelli.

Tuttavia, a giudicare dalle immagini pubblicate da molti utenti della rete, quando il telefono mostra il bug, non si presenta rosa a schermo intero. Le icone della barra di stato del sistema e le altre informazioni rimangono sul display. C'è un'alta probabilità che un bug nel software di sistema sia responsabile di questa criticità. Un aggiornamento di Apple probabilmente mirerà a risolvere il tutto.

Sfortunatamente, il colosso statunitense non ha menzionato quando arriverà l'aggiornamento. Tuttavia, iOS 15.3 è in lavorazione e porterà con sé una correzione per la vulnerabilità di Safari. Non possiamo dire se l'update in questione risolverà il problema dello schermo rosa.