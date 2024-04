Apple rilascia watchOS 10.5 per gli sviluppatori: quali sono le novità?

In queste ore Apple ha rilasciato la terza beta di watchOS 10.5 per sviluppatori e programmatori. Ovviamente serve per scovare eventuali bug, problemi di varia natura. Ovviamente arriva una settimana dopo il rollout della seconda. Ma quali sono le funzionalità inedite che vedremo? Purtroppo al momento non lo sappiamo; è tutto avvolto nel mistero ma le novità dovrebbero essere poche. Per un grosso cambiamento dovremmo attendere la WWDC con l’iterazione watchOS 11.

Apple e watchOS 10.5: le novità

Come si installa il tutto? Semplicissimo: occorre essere sviluppatori registrati presso il sito web della compagnia, occorre andare in Generali, cliccare nelle impostazioni e attivare watchOS 10 Developer Beta, il tutto dall’app per Apple Watch. Una volta attivato questo tipo di update, si può scaricare il firmware dalla stessa sezione. Ricordatevi di posizionare l’orologio su un adattatore e che il wearable abbia almeno una batteria con il 50% di carica.

Il miglior Apple Watch da comprare oggi su Amazon

Nelle notizie correlate vogliamo consigliarvi un gadget wearable della mela veramente sensazionale; ci riferiamo all’Apple Watch SE (2023) che, nella sua iterazione con scocca Midnight da 44 mm, modem GPS al seguito, cinturino Sport abbinato alla cassa, costa soltanto 259,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è un vero best buy, dotato di specifiche al top, di un design mozzafiato, un pannello generoso e leggibile anche sotto la luce diretta del sole, pensato sia per il benessere sanitario che per l’aspetto fitness. È anche un notificatore eccellente, versatile, potentissimo, con cassa e microfono avanzati per fare e ricevere chiamate e messaggi senza il minimo problema.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. A soli 259,00€, IVA inclusa, non potete lasciarvelo sfuggire. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.