Apple rilascia le nuove beta di iOS 16.2 e iPadOS 16.2: cosa cambia?

Apple ha da poco rilasciato la terza beta dei suoi sistemi operativi mobili per iPhone e iPad. Stiamo parlando di iOS e iPadOS 16.2. Queste iterazioni sono state pensate per sviluppatori e utenti beta pubblici e arrivano una settimana dopo il rollout della precedente versione.

Ovviamente gli interessati possono scaricare il firmware dal sito di Apple Developer Center ma vi ricordiamo che occorre avere un profilo programmatore dedicato; in alternativa, bisogna registrarsi per procedere ma vi invitiamo caldamente a non farlo sui vostri daily driver. Se volete, aggiornate dei device muletti e non i vostri smartphone che usate tutti i giorni. Il motivo è semplice: potrebbero esserci tanti, troppi bug che rischierebbero di compromettere l’esperienza utente finale.

Apple: le novità di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 Beta 3

In primo luogo, con queste versioni del software arriva l’app Freeform, una sorta di tavoletta bianca che può essere usata per disegni, schizzi, per condividere progetti, creare dei doc disegnati condivisi e molto altro ancora, il tutto in tempo reale.

Su iPadOS 16.2 invece, arriva il supporto per i display esterni con la modalità multitasking di Stage Manager così si potranno usare fino ad otto app in contemporanea. Al momento è disponibile solo su iPad con M1 o M2.

C’è anche il supporto per il nuovo standard Matter per i dispositivi della smart home. Concludiamo segnalando il nuovo widget per il sonno, la segnalazione delle chiamate di emergenza SOS involontarie e molto altro ancora.

