Apple rilascia le nuove beta di iOS 15.6 e macOS 12.5

Apple rilascia la nuova beta di iOS 15.6 e di iPadOS 15.6 per sviluppatori e utenti beta pubblici. Non di meno, ha anche distribuito la nuova versione di macOS 12.5 beta.

Ovviamente sono versioni dedicate solo a programmatori e hanno uno scopo ben preciso: testare le nuove funzionalità prima del rilascio al pubblico. Il software arriva dopo una settimana dal debutto della quarta beta; ci stiamo avvicinando alla Release Candidate. A settembre poi, vedremo iOS 16 in versione definitiva, probabilmente dopo il debutto della serie iPhone 14.

iOS 15.6: ecco cosa cambia

Gli utenti interessati e gli sviluppatori possono scaricare la beta direttamente dal sito Apple Developer Center o mediante OTA dopo aver abilitato un account programmatore sul proprio melafonino.

Probabilmente le novità saranno davvero minime, anche perché le grandi rivoluzioni sono previste con la versione in arrivo a settembre (iOS 16); dubitiamo che l’OEM di Cupertino possa inserire features fantasmagoriche in questi tre mesi prima del lancio del sistema operativo aggiornato. Non di meno, anche nelle altre tre beta di iOS 15.6 non sono state segnalate grosse rivoluzioni.

Fra le altre cose, la compagnia ha anche rilasciato la quinta beta di macOS 12 e i nuovi upgrade per Apple Watch e Apple TV. Come detto, anche qui segnaliamo che si tratta di versioni dedicate solo ai test e arrivano sette giorni dopo il debutto di macOS Monterey 12.5 Beta4.Ricordatevi di abilitare il meccanismo di update del software mediante OTA dalle preferenze di sistema.

Gli sviluppatori registrati possono scaricare la versione beta tramite l’Apple Developer Center e dopo aver installato il profilo appropriato, le versioni beta saranno disponibili tramite il meccanismo di aggiornamento software nelle Preferenze di Sistema. Anche qui le novità potrebbero essere poche o nulla. Dovremmo vederemo correzioni di bug e miglioramenti sparsi al sistema di Mac

