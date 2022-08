Apple rilascia la terza beta pubblica di iOS 16 e iPadOS 16

Apple ha appena rilasciato la terza beta pubblica di iOS 16 e iPadOS 16; vediamo insieme cosa cambia, a chi è rivolta e quali sono le novità che porta con sé.

Di fatto, l’azienda di Cupertino ha presentato la terza beta per i tester pubblici; questo vuol dire che gli utenti saranno in grado di scaricarla e provarla sul proprio dispositivo. Il firmware in questione arriva dopo due settimane dalla seconda pubblica e dalla quarta beta per sviluppatori.

iOS 16 e iPadOS 16: le novità di Apple

Gli utenti interessati devono essere iscittti al programma di beta testing della mela e quindi potranno scaricare in seconda istanza le nuove beta di iOS e iPadOS 16 tramite OTA dal menù delle impostazioni.

Cosa introduce iOS 16?

Il nuovo sistema operativo di casa Apple introduce moltissime novità: vediamole tutte insieme. In primo luogo parliamo di una schermata home riprogettata con sfondi, widget personalizzabili e non solo. Arriva il supporto alle schermate lockscreen multiple collegate alle varie modalità Focus.

Con Messaggi ora si potranno modificare e annullare i testi anche dopo che questi saranno inviati al mittente; SharePlay sarà contestuale a diverse applicazioni (non solo FaceTime, dunque) e si potranno trasferire le telefonate FaceTime da un device all’altro. Con l’app Salute invece, arriva la nuova funzione “Farmaci” per tenere traccia dei medicinali che assumiamo.

Vedremo un nuovo sistema per la gestione delle password e Safari supporterà i gruppi di schede condivise; con Mail si potranno pianificare le email e non solo. Apple Pay later permetterà di dilazionare i pagamenti in comodissime rate gratuite senza commissioni. Su iPadOS 16 vedremo l’app Meteo e un multitasking avanzato (limitato ai soli tablet con processore Apple Silicon M1).

La quinta beta di iOS 16 ha portato con sé una gradita novità: la percentuale della batteria all’interno dell’icona posta nella barra di stato degli iPhone con notch.

