Apple rilascia la terza beta di iOS e iPadOS 15.5

In queste ore, Apple ha da poco rilasciato la terza beta di iOS e iPadOS 15.5 per sviluppatori e utenti beta pubblici, ma cosa cambia in realtà? Ovviamente, ci sono poche modifiche sotto il codice e il suddetto firmware arriva dopo il rilascio della seconda beta.

L’OEM di Cupertino ha presentato la terza beta per sviluppatori del software per iPhone e iPad. Gli interessati possono scaricare la nuova versione dal sito ufficiale dell’azienda dal sito dell’Apple Developer Center o tramite OTA dopo che il profilo adatto è stato installato su iDevice.

Apple rilascia iOS 15.5: cosa cambia?

Di fatto, iOS e iPadOS 15.5 sono update minori rispetto alle iterazioni precedenti, quindi il changelog delle modifiche è molto limitato. Con queste versione l’azienda sta gettando le basi per consentire all’iPhone, in futuro, di diventare un POS per aziende e liberi professionisti; inoltre, ci sono piccole modifiche ad Apple Pay Cash, ad iTunes Pass e molto altro.

Unitamente a ciò, la mela ha anche rilasciato la nuova beta di macOS Monterey 12.4 per test interni e non solo. Il debutto arriva una settimana dopo il rilascio della seconda beta. Si può scaricare dal sito Apple Developer Center ma sappiate che occorre installare un profilo adeguato; tutte le beta saranno disponibili mediante il classico update software via OTA dalle preferenze dei Mac.

macOS 12.4 Beta 3

Ad oggi si apprende che Universal Control non è compatibile – se si aggiorna il terminale ad iPadOS 15.5 o a Monterey 12.4 – con le macchine che presentano macOS 12.3 o iPadOS 15.4. Pensateci bene prima di aggiornare il vostro software, altrimenti vi consigliamo di aspettare le versioni ufficiali.

Noi, come sempre, consigliamo di non installare del firmware in beta, poiché questo potrebbe non essere poi così stabile come ci si aspetterebbe. Piuttosto, conviene sempre attendere le RC o le iterazioni ufficiali che arrivano nel giro di un mese/due dal rilascio della prima beta. Al WWDC 2022 invece, vedremo iOS 16.