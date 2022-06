Apple rilascia iOS 15.6 Beta 4 per sviluppatori e beta tester

Ci siamo: Apple ha appena rilasciato iOS 15.6 beta 4 per tutti gli iPhone compatibili. Il firmware è disponibile per sviluppatori e utenti beta pubblici. Non di meno, la compagnia di Cupertino ha distribuito anche iPadOS, tvOS, watchOS 8.7 e non solo. Vediamo insieme cosa cambia.

iOS 15.6 Beta 4: tutte le novità

Come detto, l’OEM di Tim Cook sta rilasciando in queste ore la terza beta del suo ultimo software stabile. Ovviamente parliamo di iOS 15.6, perché iOS 16 è ancora in uno status di “bozza” e prima di vederlo in commercio potrebbero passare diversi mesi (settembre 2022, a quanto pare). Anche iPad si aggiorna con il nuovo codice. La build porta il numero 19G5056c e notiamo che, a differenza dei vecchi update di iOS 15, la società non ha rilasciato il changelog delle modifiche.

Facciamo quindi un “remind me” delle novità introdotte con la versione 15.5 uscita il mese scorso:

Wallet permette adesso – ai soli clienti che usano Apple Cash – di trasferire denaro mediante la carta;

C’è una nuova impostazione per la memorizzazione delle puntate in Apple Podcasts;

È stato risolto un problema per la domotica.

Unitamente ad iOS, Apple ha rilasciato anche iPadOS 15.6 beta 4, tvOS 15.6 beta 4, watchOS 8.7 beta 4. Anche il software di HomePod si è aggiornato ma non sembrano essere presenti grossi novità. Inoltre, leggiamo che l’azienda potrebbe svelare un nuovo smart speaker di grandi dimensioni nei mesi a venire.

Ovviamente, la versione 15.6 sarà scarna sul fronte delle novità. Le principali rivoluzioni le vedremo con i firmware di fine anno che, come visto alla WWDC, saranno ricchi di cambiamenti epocali. Pensiamo alle schede cooperative in Safari, a CarPlay tutto nuovo, alla schermata di blocco personalizzabile sugli iPhone o allo Stage Manager sugli iPad con SoC M1.

