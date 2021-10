Apple ricorda Steve Jobs con una homepage speciale

Apple ha commemorato oggi il decimo anniversario della scomparsa di Steve Jobs con una speciale homepage commemorativa sul proprio sito Web, che include immagini e un collegamento a un documentario che cattura alcune delle sue citazioni e momenti più rilevanti alla guida dell'azienda di Cupertino.

La dedica della famiglia Jobs sul sito di Apple

La homepage include anche una dichiarazione della famiglia Jobs, riprodotta di seguito:

Da un decennio, lutto e guarigione vanno di pari passo.

La nostra gratitudine è diventata grande quanto la nostra perdita. Ognuno di noi ha trovato la sua strada per la consolazione,

ma siamo venuti insieme in un bellissimo luogo d'amore

per Steve, e per quello che ci ha insegnato. Nonostante tutti i doni di Steve, è stato il suo potere di insegnante che ha resistito. Ci ha insegnato ad essere aperti alla bellezza del mondo, ad essere curiosi di nuove idee, a vedere dietro l'angolo e, soprattutto, a rimanere umili nella nostra mente di principiante. Ci sono molte cose che vediamo ancora attraverso i suoi occhi, ma anche lui

insegnato a cercare noi stessi. Ci ha dato l'attrezzatura per vivere,

e ci è servito bene. Una delle nostre maggiori fonti di consolazione è stata la nostra associazione di Steve con la bellezza. La vista di qualcosa di bello – una collina boscosa, un oggetto ben fatto – ci richiama il suo spirito. Anche nei suoi anni di sofferenza, non ha mai perso la fede nella bellezza dell'esistenza. La memoria è inadeguata per ciò che è nel nostro cuore: ci manca profondamente. Abbiamo avuto la fortuna di averlo come marito e padre.

Seguendo lo stesso filone, anche l'ex capo del design della compagnia Jony Ive ha scritto un ricordo del suo amico e collega per il Wall Street Journal Magazine. Lo trovate qui e vi consigliamo di leggerlo: è una bella lettera molto commovente e toccante che descrive, in parte, in meraviglioso rapporto di amicizia che vi era fra i due.