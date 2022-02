Cedi alla tentazione Apple con i RED PRICE di MediaWorld

Sono iniziati i RED PRICE di MediaWorld, un'occasione unica per acquistare i migliori prodotti a marchio Apple super scontati. Prezzi irresistibili quindi per tantissimi articoli, anche a tasso zero! Meglio approfittare di questa incredibile opportunità. Come la novità di casa di Cupertino, il fantastico Apple iPhone 13 5G 128 GB. Mettilo nel carrello a soli 849 euro, invece di 939 euro grazie ai RED PRICE di MediaWorld. Aggiudicati questo top di gamma e fai invidia ai tuoi amici con questo smartphone iOS che ha i super poteri. Grazie al suo processore proprietario A15 Bionic avrai la sensazione di tenere fra le mani un bolide davvero veloce che, con la nuova batteria, ti accompagnerà lungo tutta la giornata.

Apple: RED PRICE MediaWorld significa tanta convenienza

Non ci sono dubbi, i RED PRICE di MediaWorld sono davvero la gallina dalle uova d'oro. Tantissimi prodotti Apple scontati a prezzi davvero irresistibili ti aspettano online sul sito di MediaWorld. Lasciati tentare e realizza il tuo sogno, potrai anche pagarli in comode rate a tasso zero.

Come rinunciare all'eccezionale Apple MacBook Air 13″ 256GB tuo a soli 999 euro, invece di 1.159 euro! Un compagno di viaggio davvero speciale sia che tu voglia utilizzarlo per lavoro, per scuola o per svago. Questo nuovo MacBook Air dotato del Chip proprietario M1 è una bomba. Non solo le sue prestazioni ti stupiranno, ma non lo sentirai nemmeno lavorare. Infatti, se solitamente hai bisogno di silenzio e concentrazione, questo è il prodotto giusto per te grazie alla nuova tecnologia di raffreddamento senza ventole.

Prezzo davvero interessante anche per gli Apple AirPods di terza generazione. Acquistali a soli 179 euro, invece di 199 euro e portati a casa gli auricolari più precisi al mondo. Bassi di altissimo livello grazie al nuovo driver dinamico, progettato dalla casa di Cupertino, potenziato da un amplificatore custom. Il vento non sarà più un problema durante le chiamate grazie allo speciale rivestimento che riduce al minimo qualsiasi rumore. Avvicinali a tutti i tuoi dispositivi e rispondi alle chiamate anche mentre ascolti musica sul tuo Mac.

Infine, scegli il nuovo Apple Watch Series 7 GPS 41mm a soli 429 euro, invece di 439 euro e mettiti al polso un allenatore speciale che terrà monitorata non solo la tua forma fisica, ma anche la tua salute.