Apple: sta arrivando un monitor Pro Display XDR economico

Stando a quanto dichiarato da Mark Gurman, Apple starebbe sviluppando un nuovo display esterno che costa circa la metà dell'attuale Pro Display XDR.

Apple Pro Display XDR low-cost? L'azienda ci sta pensando

Nella sua prima newsletter Power On del 2022, Mark Gurman di Bloomberg fornisce un interessante rumor sullo sviluppo di un nuovo display esterno by Apple. Secondo il giornalista, il prossimo monitor esterno, ben diverso dall'erede del Pro Display XDR attuale, è “destinato a costare circa la metà” rispetto alla controparte premium attualmente sul mercato.

Gurman dice anche che “spera” che questo nuovo display esterno “venga lanciato nel corso del prossimo anno“. È importante notare che mentre il giornalista dice “sperando“, non è chiaro se Gurman stia scommettendo o se in effetti abbia una fonte che lo ha informato a riguardo.

Parlando di Mac e iPad, spero che il prossimo monitor esterno di Apple, destinato a costare circa la metà del Pro Display XDR, venga lanciato nel prossimo anno.

Il mese scorso, il giornalista di Bloomberg ha anche scritto dello sviluppo di questo nuovo display esterno:

Credo fermamente [Apple lancerà un nuovo monitor esterno per i suoi ultimi Mac.] (…) A questo punto, il costo di costruzione di quel monitor è probabilmente diminuito e, con alcune modifiche e forse un leggero calo della luminosità, Apple potrebbe essere in grado di ottenere un monitor di qualità simile (di dimensioni leggermente inferiori) forse a circa la metà del prezzo. A proposito, è ancora esilarante che Apple abbia cercato di giustificare il prezzo del monitor attuale confrontandolo con un monitor di riferimento di livello hollywoodiano da $ 43.000.

Ovviamente, questa non è la prima volta che sentiamo parlare dei piani della mela per un monitor esterno “a basso costo”. Sempre a dicembre, un leaker ha indicato che l'OEM di Cupertino starebbe realizzando dei display esterni da 24 e 27 pollici.

La società starebbe anche lavorando ad un erede del Pro Display XDR, come riportato da 9to5Mac. Questo schermo professionale potrebbe avere un SoC prodotto da Apple, che in questo momento è il chip A13 Bionic, lo stesso utilizzato nella gamma di iPhone 11. Insieme al chip in questione, il display esterno potrebbe essere dotato del Neural Engine, in grado di accelerare le attività di apprendimento automatico.