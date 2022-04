Apple realizzerà un device con schermo OLED pieghevole di LG

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple voglia realizzare degli iPad con schermo OLED e dei MacBook con pannelli pieghevoli e cover in vetro UTG (ultra sottile) in collaborazione con LG Display.

A riportare questo notizia ci pensa un report di The Elec. Si legge infatti che la mela voglia cooperare con il gigante sudcoreano per la realizzazione di un pannello pieghevole ultrasottile per i futuri iPad e MacBook.

Cosa sappiamo sui pieghevoli OLED di Apple?

Dal portale scopriamo che proprio nel 2022, LG Display fornirà ad HP degli schermi OLED pieghevoli da 17″ aventi risoluzione 4K; pare che siano destinati ad un ultrabook che, da chiuso, avrebbe una dimensione di 11″. Sappiamo tutti che la società sta crescendo molto nel mercato degli OLED pieghevoli, visto che ha fornito le sue soluzioni da 13,3 pollici per il Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Non di meno, The Elec ribadisce anche che, oltre alla cooperazione con HP, LG starebbe valutando con l'OEM di Cupertino alla creazione di uno schermo pieghevole di punta. Questo potrebbe avere una copertura in vetro ultrasottile.

Il report segnalato dal giornale proviene poi dalla catena di approvvigionamento della società e sembra essere in linea con quanto dichiarato dall'analista Ross Young. In passato, il CEO di DSCC aveva affermato che la compagnia stava valutando l'ipotesi della costruzione di un laptop foldable da 20 pollici.

Certo: questi dispositivi potrebbero rappresentare una nuova gamma di prodotti totalmente inedita per Tim Cook e potrebbero sì svolgere un doppio ruolo: da un lato laptop con tastiera a schermo e dall'altro lato, potrebbero essere dei giganteschi schermi da utilizzare con mouse e tastiera esterni. Questo device poi, potrebbe essere l'ibrido perfetto fra un iPad Pro e un MacBook Air.

Quanto potrebbe arrivare? Secondo le indiscrezioni, il debutto è”successivo” al 2025; qualcuno suggerisce addirittura il 2026/2027 come data di lancio ufficiale. Voi cosa ne pensate?