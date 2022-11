Apple realizzerà i processori negli USA a partire dal 2024

Notizia dell’ultima ora: Apple ha riferito che, a partire dal 2024, adotterà i chipset per i suoi dispositivi, realizzati interamente in USA. Si prevede la creazione di uno stabilimento di TSMC in Arizona a breve, pronto nel giro di un anno e mezzo. Questo farà sì che la mela possa diversificare la sua fornitura di chip così da non rimanere mai senza come è accaduto in questo periodo.

Apple: cosa sappiamo sui SoC “made in USA”?

Andiamo con ordine: secondo un nuovo rapporto di Bloomberg apprendiamo che l’OEM di Cupertino prevede presto di adottare i chipset provenienti dalla nuova fabbrica in Arizona. A riportarlo ci ha pensato lo stesso Tim Cook in un incontro con i dipendenti dell’azienda che lavorano nel reparto ingegneristico in Germania. Ecco cosa è emerso:

Abbiamo già preso la decisione di acquistare uno stabilimento in Arizona, e questo stabilimento in Arizona verrà avviato nel ’24, quindi abbiamo circa due anni davanti a noi per quello, forse un po’ meno, ” Cook ha detto ai dipendenti. “E in Europa, sono sicuro che ci riforniremo anche dall’Europa man mano che questi piani diventeranno più evidenti”, ha detto alla riunione, che includeva il capo dei servizi Apple Eddy Cue e Deirdre O’Brien, il suo responsabile della vendita al dettaglio e delle risorse umane.

Al momento il numero uno del marchio non ha fornito dettagli aggiuntivi in merito e non ha detto cosa creerà lo stabilimento. Si sa solo che il fornitore della mela TSMC sta costruendo una fabbrica vicino a Phoenix che darà, tra l’altro, molto lavoro agli utenti della zona. Il colosso di Taiwan ha dato il via al progetto due anni fa e presto inizierà a produrre SoC a 4 nanometri.

Questa indiscrezione conferma i rumors letti pochi giorni fa; abbiamo letto che dal Wall Street Journal che TSMC aveva intenzione di investire 12 miliardi di dollari per creare soluzioni a 3 nm all’avanguardia, probabilmente destinati ai futuri device di casa Apple. Fra le altre cose, è stata proprio l’amministrazione di Biden che ha incoraggiato le realtà a produrre SoC e chip negli USA attraverso importanti finanziamenti e incentivi. Il motivo è semplice: Apple mira a ridurre la sua dipendenza dalla Cina.

