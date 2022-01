Apple: ecco i prodotti super scontati grazie a Coupon Week di Unieuro

Scopri il codice coupon del prodotto che desideri, inseriscilo nel checkout e approfitta delle offerte riservate a te! Cogli al volo questa incredibile iniziativa Unieuro. Infatti, grazie a Coupon Week, fino al 31 gennaio e salvo esaurimento scorte, puoi acquistare tre prodotti Apple a un prezzo super scontato e conveniente. Come i fantastici Apple AirPods seconda generazione (2019) tuoi a soli 119 euro, invece di 149,99 euro inserendo il codice sconto “EXTRA20“. Goditi la magia senza fili. L'esperienza wireless di questo modello cambierà per sempre il tuo modo di pensare agli auricolari. Saranno già pronti per tutti i tuoi dispositivi perché basta indossarli e si collegheranno automaticamente. Inoltre, saranno sempre carichi grazie alla custodia di ricarica senza fili.

Apple: ecco tutti i prodotti del Coupon Week di Unieuro

Insomma, anche questa volta Unieuro ci ha davvero stupito con questa brillante iniziativa. Coupon Week è capace di scontare ulteriormente tanti prodotti abbattendo ancora di più il prezzo già vantaggioso e in promozione. Tra questi ci sono tre prodotti Apple da non farsi scappare. Il primo lo abbiamo visto, ora tocca agli altri due, ma tenetevi forte perché ora parliamo di due best seller di casa Cupertino.

Fortissima la promo degli Apple AirPods Pro (seconda generazione). Mettili nel carrello a soli 209 euro, invece di 278,90 euro. Ma non ti dimenticare di inserire il codice coupon dedicato a questo prodotto. Scrivi “EXTRA10” nella sezione corretta così da garantirti questo super prezzo.

Con questi auricolari potrai immergerti nell'ascolto grazie alla tecnologia della cancellazione attiva del rumore. Tranquillo, potrai sentire sempre quello che succede intorno a te con la modalità Trasparenza. Potrai scegliere la taglia dei cuscinetti più adatta a te e indossarli comodamente tutto il giorno. Per collegarli ai tuoi dispositivi basta estrarli dalla custodia di ricarica e in un istante eccoli pronti per l'utilizzo.

Ma le promozioni di Unieuro non sono finite qui. Ora arriva il pezzo forte di questa carrellata. Oggi, grazie al Coupon Week acquisti il nuovo Apple Watch Series 7 GPS 45mm a soli 439 euro, invece di 469 euro. Un'offerta imperdibile per questo gioiello della tecnologia che non solo ti aiuterà a mantenere la forma, ma controllerà costantemente la tua salute.