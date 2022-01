Apple presenta la nuova edizione delle AirPods Pro

Apple ha appena lanciato l'edizione speciale “Tiger” delle AirPods Pro per il capodanno cinese. Scopriamo cosa cambia con il modello standard.

AirPods Pro “Tiger” per celebrare l'anno della tigre

Come ha fatto anche per celebrare l'Anno del Bue nel 2021, Apple ha rilasciato un nuovo paio di AirPods Pro in edizione speciale limitata disponibile esclusivamente in alcuni mercati selezionati. Il 2022 è l'anno della tigre e la mela ha creato un'adorabile emoji dell'animale in questione incisa su questi particolari auricolari. L'azienda ha anche presentato uno speciale logo Apple per celebrare il nuovo anno, proprio come l'anno scorso.

L'edizione speciale Tiger AirPods Pro ha lo stesso prezzo della variante standard in ogni rispettivo mercato in cui si celebra il capodanno cinese. Ad esempio, ad Hong Kong, i Tiger AirPods Pro hanno un prezzo di HK $ 1,999 proprio come la controparte classica. Sono disponibili sia per il ritiro nei negozi al dettaglio Apple sia per l'ordinazione online.

La custodia Tiger presenta la più recente tecnologia MagSafe, quindi come i nuovi AirPods di terza generazione, questa si aggancia direttamente ad un caricatore magnetico MagSafe.

Come notato da MacRumors sulla pagina Weibo di ifanr, l'OEM di Cupertino offre anche ai clienti che acquistano questi AirPods Pro un set di 12 buste con le emoji di ogni segno animale dello zodiaco cinese.

Potete anche vedere alcune foto di unboxing dell'edizione speciale delle cuffiette BT di Cupertino inserite in questo articolo.

La scorsa settimana, Apple ha anche presentato un'edizione speciale dell'AirTag per celebrare il capodanno giapponese con un'incisione di emoji di tigre leggermente diversa.

Tuttavia, per quanto particolari possano essere, sappiate che non sono vendute da noi in Europa, purtroppo. Dubitiamo che l'azienda deciderà, in futuro, di rilasciarle da noi sul mercato europeo. Vi terremo informati.