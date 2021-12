Conviene comprare le AirPods Pro o aspettare il nuovo modello?

Con una linea AirPods di successo, è naturale che gli utenti si chiedano quando Apple rilascerà una nuova generazione degli auricolari. Tuttavia, il modello Pro dovrebbe ricevere un erede nel corso del prossimo anno. La domanda quindi sorge spontanea: meglio attendere la generazione futura o comprare quella attuale?

AirPods Pro 2: quando verranno svelati?

Per il prossimo modello AirPods Pro, Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente riportato nuovi dettagli nella sua newsletter Power On. Secondo lui, la mela lancerà le Pro 2 il prossimo anno con un nuovo design e nuove funzionalità legate al monitoraggio del fitness:

Apple ha testato un nuovo design con uno stelo ancora più corto o senza stelo, e ci sarà un nuovo sensore di movimento per il fitness.

Con ciò, i prossimi auricolari True Wireless Stereo di Apple potrebbero sembrare simili ai Beats Studio Buds. Riguardo ai suoi sensori per il fitness, uno studio dell'azienda mostra come le cuffie potrebbero essere utilizzate per monitorare la frequenza respiratoria.

Nella ricerca, i ricercatori di Apple e Cornell hanno utilizzato una tecnologia basata su modelli per stimare la frequenza respiratoria di una persona utilizzando brevi segmenti audio ottenuti dopo uno sforzo fisico in adulti sani. I dati sono stati raccolti da 21 individui utilizzando auricolari abilitati con il microfono, a campo vicino prima, durante e dopo un intenso esercizio fisico.

Lo studio ha scoperto che questo audio può essere un “segnale praticabile per stimare passivamente” le frequenze respiratorie, rendendolo anche un modo più economico per farlo rispetto all'assistenza sanitaria tradizionale.

Un altro cambiamento da aspettarci con AirPods Pro nel 2022 è una custodia di ricarica ridisegnata, che secondo quanto riferito rimarrà spessa 21 mm, mentre sarà alta 46 mm e larga 54 mm. Per fare un confronto, l'attuale case misura 45,2 mm di altezza e 60,6 mm di larghezza.

In un rapporto di dicembre, l'analista Ming-Chi Kuo ha confermato con Gurman che le nuove Pro 2 usciranno alla fine del 2022, con un chip “significativamente aggiornato“.

In poche parole, manca ancora un anno. Vi consigliamo il modello attuale che gode della custodia MagSafe (aggiornata) a soli 185,07€ su Amazon.