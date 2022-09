Apple: prepariamoci a salutare la Lightning port, si cambia musica

Il 2023 sarà un anno davvero importante per Apple. Stando a quanto si apprende infatti, in base ai rapporti trapelati sul web e derivanti dall’Unione Europea, l’azienda di Cupertino sarà obbligata a passare alla connessione USB Type C salutando così elemento iconico degli ultimi 10 anni; stiamo parlando della Lightning.

In realtà, se ci fate caso, moltissimi device della società dispongono oramai di questo standard: computer portatili, pc desktop, tablet di fascia media e di fascia alta. Perfino l’iPad mini del 2021 gode di questa feature. Ci sono tuttavia, una serie di accessori prodotti che ne sono privi. In primo luogo abbiamo gli iPhone, gli AirPods, l’iPad entry level e le periferiche per computer come il magic mouse, il magic trackpad, la magic keyboard. Anche la Apple Pencil di prima generazione, se vogliamo essere precisi. Capite bene che adesso le cose cambieranno, ma cosa comporterà questo per noi utenti?

Apple: ci sarà il passaggio totale alla USB Type C?

Cerchiamo di fare un piccolo ragionamento: una volta che entrerà in vigore la legge, a partire dall’autunno del 2024, le aziende di tutto il mondo che vorranno vendere in Europa, saranno tenute ad utilizzare un unico standard, la connessione USB di tipo C. Non troveremo più il caos che vi è oggi fra Lightning, mini USB, micro USB e altri supporti vari. Anche per i computer verrà lo stesso discorso ma saranno esenti, almeno per un primo momento, i wearable che, per ovvi motivi, presenteranno ancora tecnologie proprietarie.

Voi non dovete disperare: i vostri dispositivi con Lightning e altre porte funzioneranno ancora, ci mancherebbe, però le compagnie saranno tenute a rispettare questo obbligo. Ciò implicherà che i nuovi gadget useranno questa funzionalità e quindi, in un prossimo immediato futuro, potrete avere cavi tutti uguali per caricare i vostri gioielli tecnologici. Non dovrete più uscire di casa con la batteria scarica e sperare che qualcuno vi presti un cavo compatibile per dare un boost di potenza al vostro telefono, ad esempio. Avendo tutti lo stesso cavetto, si abbatteranno moltissime barriere.

Fra le altre cose, saluteremo anche da USB standard di tipo A 3.1. I vari cavi saranno USB C da una parte, USB C dall’altra. Si avrà diritto quindi a velocità di trasferimento dati più rapide e a tecnologie di ricarica ancora più veloci. Quasi sicuramente iPhone 15 quindi, ne sarà provvisto. Ecco perché, il nostro consiglio, è quello di non comprare un iPhone 14 adesso in preda all’emozione del momento. Secondo noi, questo è il momento perfetto per comprare un iPhone 13 da Amazon al miglior prezzo di sempre: 929,00€ con 256 GB di memoria interna.

