Apple potrebbe superare Samsung nel mercato globale della telefonia mobile

Apple potrebbe presto superare la sua rivale Samsung diventando così la compagnia leader all’interno del mercato della telefonia mobile.

Oramai il mondo degli smartphone è molto competitivo, con i vari brand che si danno feroce battaglia; le compagnie di fatto lottano per guadagnare ingenti quote di mercato e ad oggi Samsung detiene lo scettro. Secondo un nuovo rapporto però, la società di Cupertino potrebbe battere il colosso sudcoreano nel corso del quarto trimestre dell’anno. Il motivo? È presto detto: l’elevata domanda di iPhone 14, o meglio, iPhone 14 Pro e Pro Max.

Apple ruberà lo scettro a Samsung a fine 2022?

A ribadire questi dati ci ha pensato un rapporto della società di ricerca TrendForce. Si apprende che Apple potrebbe presto superare Samsung diventando la nuova azienda leader nel settore mondiale degli smartphone entro la fine del quarto trimestre dell’anno. Sappiamo che ultimamente c’è stata una crossa crisi nel settore, con domande deboli, recessioni economiche e situazioni geopolitiche instabili. Ora, a fine anno, si registrano cali dello 0,9% rispetto allo scorso trimestre.

Di contro, leggiamo però che Apple vedrà una crescita importante nel quarto trimestre per via della graduale ripresa della produzione di iPhone 14 Pro e Pro Max. Da un lato la quota della mela cresce del 17,6%, mentre quella di Samsung solo del 3,9% e, come se non bastasse, si ipotizza che quest’ultima dovrà affrontare nuove crisi dovute ad una bassa domanda e alla carenza dei semiconduttori. Così facendo Tim Cook potrà conquistare la quota della compagnia rivale.

Al terzo, quarto e quinto posto troviamo Xiaomi, OPPO e Vivo. Secondo TrendForce, loro e altri competitor cinesi Android vedranno nuove difficoltà nei mesi a venire, anche per via della contrazione della domanda di telefoni nel mercato locale interno.

Insomma, i tempi sono buii un po’ per tutti, ma Apple sembra che ne stia uscendo vincitrice. A tal proposito, vi segnaliamo un’offerta intrigante relativa ad iPhone 14: il modello da 256 GB si porta a casa con soli 1029,00€ al posto di 1159,00€ in colorazione viola.

