Apple potrebbe realizzare un drone? (RUMOR)

Altre domande di brevetto per droni Apple sono appena state individuate online, nonostante l'azienda abbia cercato di mantenere alto il livello di privacy.

Il drone di Apple che l'azienda vuole mantenere segreto

Una domanda di brevetto pubblicata il mese scorso ha suggerito che un drone del colosso di Cupertino potrebbe essere in lavorazione. Oggi sono emerse due ulteriori domande di patent relative ai droni, con i documenti originali che suggeriscono un tentativo da parte dell'OEM americano di mantenere segreto il lavoro.

Le domande di brevetto sono una questione di dominio pubblico e, naturalmente, ci sono persone che hanno l'abitudine di setacciare quelle presentate da Apple nel tentativo di ottenere una indiscrezione su potenziali nuovi prodotti. Anche se sembra che Apple, in questo caso, abbia tentato di nascondere i suoi documenti.

Ci sono due modi in cui l'azienda può farlo. In primo luogo, in alcuni casi è possibile ritardare la pubblicazione di una domanda di brevetto fino a qualche tempo dopo la sua presentazione. In secondo luogo, basta presentare la domanda al di fuori degli Stati Uniti.

Come azienda americana, Apple di solito si rivolge all'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO), quindi è qui che la maggior parte delle persone va a caccia di indizi. Le domande di brevetto presentate in altri paesi hanno meno probabilità di essere individuate. Patently Apple ha osservato che la società di Cupertino ha inizialmente presentato entrambe queste domande di brevetto per droni Apple a Singapore.

“Apple ha originariamente depositato a Singapore con il numero 10202004252X nel maggio 2020 per mantenere segreto il progetto […] Una seconda domanda di brevetto per Drone è stata […] anch'essa originariamente depositata a Singapore con il numero 10202002204W.”

Tuttavia, entrambi ora sono stati depositati anche negli Stati Uniti. Il primo riguarda i metodi di associazione e disaccoppiamento dei droni ai controller. È, ovviamente, scritto nel solito denso brevetto, ma sembra descrivere un metodo di controllo di un drone che viene passato da un controller all'altro, potenzialmente durante il volo.

Apparecchi, sistemi e metodi per accoppiare/disaccoppiare veicoli aerei senza equipaggio (UAV) a/da controllori UAV (UAC). Un UAV e/o un UAC possono avviare, in base a una condizione di attivazione, un accoppiamento/disaccoppiamento dell'UAV per /da un UAC host e ricevere, da una rete, un aggiornamento di configurazione che può confermare l'accoppiamento/disaccoppiamento dell'UAV da/a UAC host. La condizione di attivazione può includere almeno uno degli UAV che si sposta da una posizione designata come controllata dall'UAC host, l'UAV si sposta in una posizione in cui l'UAC host non può controllare l'UAV host e/o l'UAC host perde capacità di segnalazione. L'aggiornamento della configurazione può includere almeno un codice causa, un identificatore associato con l'UAV, un identificatore associato all'UAC host, un identificatore associato a un sistema aereo senza pilota (UAS).

Il secondo riguarda il controllo a distanza di un drone tramite rete cellulare.

Apparecchi, sistemi e metodi per il tracciamento e/o il controllo di veicoli aerei senza pilota (UAV) e per il tracciamento dei controllori UAV (UAC) all'interno di una rete cellulare. Un UAV/UAC può fornire a una rete cellulare informazioni di tracciamento come velocità, orientamento , altitudine, qualità di comunicazione C2, richiesta di modifica della modalità di comunicazione C2, rapporto di misurazione, stato RRC, ID cella, ID TAC, posizione attuale dell'UAV e destinazione dell'UAV. La rete può inoltrare queste informazioni a un sistema aereo senza pilota (UAS ) sistema di gestione del traffico (UTM). L'UTM può determinare, basandosi in parte sulle informazioni di tracciamento, se trasferire il controllo dell'UAV dall'UAC all'UTM. In alcune forme di realizzazione, l'UAV/UAC può attivare l'UTM per trasferire il controllo dell'UAV dall'UAC all'UTM.

Ovviamente aggiungiamo qui il nostro solito disclaimer: Apple brevetta moltissime cose che non arrivano mai sul mercato. La società notoriamente dice “no” mille volte per ogni occasione in cui dice “sì”.

Tuttavia, questa sembrerebbe una categoria di prodotto abbastanza logica da esplorare per Apple, dato che la fotografia e la videografia sono già aree chiave di interesse per iPhone e Mac.